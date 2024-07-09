"Страусина позиція": мер Одеси проти демонтажу пам’ятників Пушкіну та Воронцову

Міський голова впевнений, що це частина історії і вдавати, що її не було, не можна

Мер Одеси Геннадій Труханов вважає, що місту потрібні пам’ятники генералу Михайлу Воронцову та російському письменнику Олександру Пушкіну, тому їх не варто зносити. Останнього він називає частиною історії та світової культури.

Про це міський голова сказав у інтерв’ю "Укрінформу". За його словами, ці пам’ятники встановлювали ще наші пра-пра-пра-дідусі та бабусі. А Пушкіну взагалі встановили за кошти громадян, тому він стоїть спиною до будівлі мерії, а обличчям – до бульвару, до людей.

"Коли мені кажуть, що Путін одягнув у військові мундири Пушкіна і все, що пов’язано з культурою – це неправильно. Це наш подарунок росіянам: ми віддаємо їм Пушкіна, який жив і творив в Одесі. На жаль, ми не можемо зараз запитати ні Пушкіна, ні Воронцова, підтримали б вони війну. Але Пушкін – частина історії та світової культури. Якщо ми приберемо його постамент в Одесі, то їм не перестануть захоплюватися у Франції, Англії чи Італії. Це – класика", – заявляє Труханов.

На думку мера, відмова від цих фігур — це "страусина позиція". Він упевнений, що "не можна заховати голову в пісок і казати, що цього не було".

"Щодо Воронцова, давайте звернемося до історії та подивимося, що саме ця людина робила для Одеси. Зараз інформаційний простір відкритий, кожен може прочитати історію створення міста. З пісні слів не викинути. Відмовлятися від таких історичних постатей – страусина позиція. Не можна сховати голову в пісок і говорити, що цього не було", — наголосив Труханов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ще восени 2022 року стояло питання про демонтаж пам’ятника російській імператриці Катерині II. Неодноразово від початку повномасштабної війни його обливали червоною фарбою, що символізує кров. Проте Геннадій Труханов виступив тоді проти знищення пам’ятника.