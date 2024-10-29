У Києві планують знести пам'ятники двом відомим літераторам

Київрада вже підтримала рішення

У Києві хочуть демонтувати пам’ятники літераторам Михайлу Булгакову та Анні Ахматовій. Рішення вже підтримала робоча група Київської міської ради з питань декомунізації.

Про це повідомила депутатка Людмила Ковалевська. За її словами, під час роботи над рішенням з демонтажу враховувалися рекомендації Українського інституту національної пам'яті.

На засіданні підтримали такі рішення:

демонтаж памʼятника Анні Ахматовій у Міському саду;

демонтаж з перенесенням памʼятника Михайлу Глінці з Міського саду на зберігання (це памʼятка національного значення);

демонтаж памʼятника Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі.

У перспективі планується створити в Києві на ВДНГ Музей тоталітарної пропаганди, де ці та інші пам’ятники могли б знайти нове місце. Однак питання створення такого музею розглядатиметься лише після завершення війни.

Нагадуємо, що у квітні 2024 року експертна комісія Українського інституту національної пам’яті дійшла висновку про те, що Михайло Булгаков – імперець та затятий українофоб.

Так, згідно з висновками експертів, "письменник, попри роки життя в Києві, зневажав українців та їхню культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності, негативно відгукувався про становлення Української держави та її керівників".

У статті пишуть, що визнання чи невизнання об’єктів (географічних об’єктів, назв юридичних осіб, пам’ятників та пам’ятних знаків), присвячених Михайлу Булгакову, символікою російської імперської політики не є "забороною Булгакова", як уже встигли інтерпретувати висновок комісії деякі медіа, а також російська пропаганда.

Представники музею Булгакова у Києві категорично не погоджуються з висновками експертів.

Раніше "Телеграф" писав, що "Арка дружби народів" у Києві втратила статус пам'ятки історії за рішенням Міністерства культури. Тепер вона підлягає демонтажу.