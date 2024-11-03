У Полтаві пам’ятник Пушкіну замінили несподіваною інсталяцією: люди здивовані (фото)

Інсталяція перегукується з сучасністю

У Полтаві на місці демонтованого пам'ятника російському поету Пушкіну встановили сучасну інсталяцію. Вона побудована з металу і називається "Ракета".

Про це повідомляє "Суспільне Полтава". Зазначається, що автори проєкту поставили перед собою завдання викликати у людей "когнітивний дисонанс" — стан, коли відчуваються радісні емоції і ставиться під сумнів власне представлення.

Інсталяцію "Ракета" створила дизайнерка Роксолана Дудка. За її словами, це об’єкт є "складною алюзією" на ракети, встановлені на дитячих майданчиках за часів СРСР.

"Об’єкт є складною алюзією на архетипну форму ракети, яка відсилає нас до радянських дитячих майданчиків – феномену, який сьогодні зустрічається в урбаністичних ландшафтах українських міст. Така конструкція викликає візуально-когнітивний дисонанс у контексті сучасної української реальності, де ракети та обстріли стали інструментом щоденного геноциду російськими військовими проти мирного населення України", – пояснила дизайнерка.

Водночас у мережі люди не до кінця зрозуміли цей задум, проте були і ті, хто цілком поділив думку мисткині.

Нагадаємо, що в Одесі на тлі знесення пам'ятника Пушкіну місцеві вийшли на пікет. Але поки мітингувальники сперечалися, бюст Пушкіна "сховали" у пакет.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Харкові внаслідок російського удару зруйновано будівлю Держпрому, яка посилено охороняється ЮНЕСКО.