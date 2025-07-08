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Має рахунки у закордонних банках і працює в Міністерстві: що відомо про брата Залужного

Автор
Наталія Дума
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Автор
Брат Валерія Залужного молодший за нього на 13 років
Брат Валерія Залужного молодший за нього на 13 років. Фото Колаж Телеграфу

Артур Залужний воював на Донбасі

Брат Валерія Залужного хоч і не займав посаду Головнокомандувача Збройних сил України, але його історія варта уваги. Він був солдатом на фронті і пройшов шлях до радника у Міністерстві.

Різниця у віці двох братів — 13 років (Валерій старший). "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Артура Залужного і як він виглядає.

Що відомо про брата Валерія Залужного

Артур — молодший брат "залізного генерала". Родом він із Новограда-Волинського (нині Звягель). Свого часу Валерій взяв на себе фактично обов’язки опікуна. Також він купував йому іграшки і навіть приставку "Денді".

Так сталося через те, що їхня мама працювала тоді на залізничному вокзалі, а тато — на заводі. Поруч біля місця, де жила сім’я, не було дитячого садка, тому дбати про молодшого брата доводилося саме Валерію. До школи маленького Артура готував також старший брат.

Валерій Залужний з братом

"Мама з татом цілими днями на роботі. Мама писала записки: "Вибач, Валеро, сьогодні треба посидіти з братом"", — розповідав Артур Залужний у книзі радниці колишнього Головнокомандувача зі стратегічних комунікацій Людмили Долгоновської "Залізний генерал. Уроки людяності".

Відомо, що до 2024 року Артур Залужний воював на Донбасі. Однак нещодавно зайняв посаду радника у Міністерстві закордонних справ України.

Валерій Залужний як виглядає зараз
Фото: Getty Images

Згідно з декларацією Артура Залужного, за рік у Міністерстві оборони він заробив 1 228 357 гривень. Ще 3 191 103 гривень братові "Залізного генерала" виплатили як "компенсацію під час перебування у довготерміновому відрядженні".

У 2022 році Артур Залужний став власником авто VOLKSWAGEN ATLAS. В українських банках він рахунків не має. Однак у декларації за 2023 рік вказано, що він має рахунок в бельгійському ING Belgium (Брюссель) із задекларованою сумою у розмірі 14 000 євро.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Валерія Залужного. Вона переїхала в іншу країну заради чоловіка, коли той став послом України у Великій Британії.

Теги:
#Брат #Головнокомандувач #Посольство України у Великій Британії #Валерій Залужний