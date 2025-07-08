Має рахунки у закордонних банках і працює в Міністерстві: що відомо про брата Залужного

Артур Залужний воював на Донбасі

Брат Валерія Залужного хоч і не займав посаду Головнокомандувача Збройних сил України, але його історія варта уваги. Він був солдатом на фронті і пройшов шлях до радника у Міністерстві.

Різниця у віці двох братів — 13 років (Валерій старший). "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Артура Залужного і як він виглядає.

Що відомо про брата Валерія Залужного

Артур — молодший брат "залізного генерала". Родом він із Новограда-Волинського (нині Звягель). Свого часу Валерій взяв на себе фактично обов’язки опікуна. Також він купував йому іграшки і навіть приставку "Денді".

Так сталося через те, що їхня мама працювала тоді на залізничному вокзалі, а тато — на заводі. Поруч біля місця, де жила сім’я, не було дитячого садка, тому дбати про молодшого брата доводилося саме Валерію. До школи маленького Артура готував також старший брат.

"Мама з татом цілими днями на роботі. Мама писала записки: "Вибач, Валеро, сьогодні треба посидіти з братом"", — розповідав Артур Залужний у книзі радниці колишнього Головнокомандувача зі стратегічних комунікацій Людмили Долгоновської "Залізний генерал. Уроки людяності".

Відомо, що до 2024 року Артур Залужний воював на Донбасі. Однак нещодавно зайняв посаду радника у Міністерстві закордонних справ України.

Фото: Getty Images

Згідно з декларацією Артура Залужного, за рік у Міністерстві оборони він заробив 1 228 357 гривень. Ще 3 191 103 гривень братові "Залізного генерала" виплатили як "компенсацію під час перебування у довготерміновому відрядженні".

У 2022 році Артур Залужний став власником авто VOLKSWAGEN ATLAS. В українських банках він рахунків не має. Однак у декларації за 2023 рік вказано, що він має рахунок в бельгійському ING Belgium (Брюссель) із задекларованою сумою у розмірі 14 000 євро.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Валерія Залужного. Вона переїхала в іншу країну заради чоловіка, коли той став послом України у Великій Британії.