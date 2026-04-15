Як у Харкові: в одному з обласних центрів проїзд зробили безкоштовним

У Запоріжжі, за прикладом Харкова, де комунальний транспорт є безкоштовним на постійній основі, тимчасово скасували плату за проїзд. Однак зміни введені лише на період поминальних днів після Великодня.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької міської ради. Таке рішення було ухвалено, щоб мешканці могли безперешкодно відвідати цвинтарі.

Таким чином, у період з 15 по 21 квітня будуть організовані безкоштовні перевезення всіма маршрутами міського комунального авто- та електротранспорту.

Крім того, для забезпечення зручності пасажирів буде внесено зміни до графіків руху транспорту у напрямку міських кладовищ. Передбачено коригування розкладів та за необхідності збільшення кількості рейсів на найбільш затребуваних маршрутах.

У мерії сказали, що інформацію про оновлені маршрути та графіки руху буде оприлюднено додатково на офіційних ресурсах міста, а також розміщено в салонах комунального транспорту.

Практика безкоштовного проїзду:

До речі, наприклад, у місті Харків безкоштовний проїзд зберігається з 2022 року через війну. Це захід підтримки городян, які постраждали від російської агресії. Рішення було ухвалено на рівні міської влади, щоб знизити фінансове навантаження на людей в умовах воєнного часу. При цьому безкоштовний проїзд діє у всьому комунальному транспорті: метро, трамваях, тролейбусах та міських автобусах. Перевізники у цій ситуації не працюють "у мінус", оскільки витрати їм компенсують із міського бюджету.

Додамо, що у Запоріжжі деякий час також зберігався безкоштовний проїзд у трамваях та тролейбусах. і невдовзі його можуть повернути. Таку пропозицію висунув секретар міськради Анатолій Куртєв.

Про це йдеться у проекті рішення міськради №134. Документ передбачає, що з 1 травня 2026 року КП "Запоріжелектротранс" має перевозити всіх пасажирів безкоштовно. За оцінками, це може коштувати місту понад 1,1 млрд. гривень до кінця року.

Куртєв вважає, що безкоштовний проїзд допоможе мешканцям у складних умовах воєнного стану. Це може знизити фінансове навантаження на людей і підвищити їхню мобільність.

Цвинтарі захищатимуть із неба

У період з 18 по 21 квітня посилене ППО та понад триста представників поліції чергуватимуть у Запоріжжі. Мобільні вогневі групи чергуватимуть поблизу цвинтарів, розташованих у районах із постійною загрозою застосування противникам безпілотних літальних апаратів. Про це повідомили правоохоронці на брифінгу, пише "Справжнє".

"У цей період планується задіяти 350 поліцейських, які нестимуть службу безпосередньо на територіях кладовищ", – сказав в.о. заступника начальника відділу охорони громадського порядку, масових та охоронних заходів Управління превентивної діяльності ГУНП у Запорізькій області Олександр Кириленко.

За його словами, буде залучено наряди патрульної поліції, слідчих оперативних груп, вибухотехнічні підрозділи, оперативні служби. Поліцейські також нестимуть службу на блокпостах.

"Додатково передбачено залучення мобільних груп із протидії та знищення БпЛА поблизу кладовищ, які розташовані у районах із постійною загрозою застосування противникам безпілотних літальних апаратів. Найбільша увага приділяється територіям, де очікується велике відвідування людей, зокрема на території міста Запоріжжя та Запорізького району, де розташовані 72 кладовища, 12 з яких на території міста", – пояснив Кириленко.

