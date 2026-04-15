Над заводами у Стерлітамаку піднявся густий дим: що виробляють у цьому місті "великої хімії" Росії
Пожежа спалахнула в зоні великих нафтохімічних підприємств
У Росії в Башкортостані пролунали вибухи — епіцентром стало місто Стерлітамак. Це друге за величиною місто республіки та великий центр нафтохімічної промисловості. Зауважимо — до кордону з Україною майже 1500 км.
За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, які ще в змозі працювати після заборони, очевидці чули кілька вибухів. В зоні заводів почалася пожежа — дим вже порівняли з "ядерним грибом".
Місцева влада наразі не повідомляє про надзвичайну ситуацію, проте на місце виїхали екстрені служби.
Що цікавого може вибухати в Стерлітамаку
Основу економіки Стерлітамаку складають гіганти хімічної та нафтохімічної промисловості, такі як "Башкирська содова компанія", "Стерлітамакський нафтохімічний завод" — виробляє авіаційний бензин та є постачальником каучуків для шин на потужностях приєднаного АТ "Синтез-Каучук" (попередньо, пожежа саме там), ФКП "Авангард" — виробляє порохові заряди, боєприпаси та деталі для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), зокрема для систем "Град" та "Ураган" тощо.
Місцеві також коментують, що під час пожежі продовжували лунати вибухи. Сирену ж вмикали двічі.
Раніше "Телеграф" повідомляв про вибухи в Нижньогородській області — там сталась пожежа на зводі "Лукойла". Завод переробляє нафту.