Над заводами у Стерлітамаку піднявся густий дим: що виробляють у цьому місті "великої хімії" Росії

Пожежа спалахнула в зоні великих нафтохімічних підприємств

У Росії в Башкортостані пролунали вибухи — епіцентром стало місто Стерлітамак. Це друге за величиною місто республіки та великий центр нафтохімічної промисловості. Зауважимо — до кордону з Україною майже 1500 км.

За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, які ще в змозі працювати після заборони, очевидці чули кілька вибухів. В зоні заводів почалася пожежа — дим вже порівняли з "ядерним грибом".

Місцева влада наразі не повідомляє про надзвичайну ситуацію, проте на місце виїхали екстрені служби.

Що цікавого може вибухати в Стерлітамаку

Основу економіки Стерлітамаку складають гіганти хімічної та нафтохімічної промисловості, такі як "Башкирська содова компанія", "Стерлітамакський нафтохімічний завод" — виробляє авіаційний бензин та є постачальником каучуків для шин на потужностях приєднаного АТ "Синтез-Каучук" (попередньо, пожежа саме там), ФКП "Авангард" — виробляє порохові заряди, боєприпаси та деталі для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), зокрема для систем "Град" та "Ураган" тощо.

Місцеві також коментують, що під час пожежі продовжували лунати вибухи. Сирену ж вмикали двічі.

Пожежа в Стерлітамаку/ Скріншот з телеграм-каналів

Пожежа в Стерлітамаку/ Скріншот з телеграм-каналів

Раніше "Телеграф" повідомляв про вибухи в Нижньогородській області — там сталась пожежа на зводі "Лукойла". Завод переробляє нафту.