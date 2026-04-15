У вухах можуть жити не лише павуки: вчена пояснила моторошний інцидент з українкою

Природна наявність сірки відлякує комах, інакше такі випадки були б частими

В Івано-Франківську пацієнтка звернулася до лікарні з болем у вусі, а під час огляду лікарі несподівано виявили у ньому павука. Фахівці кажуть, що комахи зазвичай уникають контакту з людиною і до слухового проходу потрапляють випадково.

Про цей випадок розповіли у Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківської міської ради. Медики радять у подібних випадках одразу звертатися до лікарів.

"Пацієнтка звернулася зі скаргами на біль та закладеність лівого вуха. А під час профілактичного огляду правого – несподівано виявили павука", – йдеться у повідомленні.

Павук у вусі. Фото: КНП "Центральна міська клінічна лікарня"

Арахнологиня, доктор філософії та співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла, що подібні випадки можливі, але все ж таки залишаються рідкісними.

Щодо павуків, то їх часто відлякують вібрації та дихання людей. Ми не є джерелом їх їжі, і вони надають перевагу кращім схованкам, аніж ліжко. Проникнення скоріше випадкове, можливо павук не зміг вибратися. Цікаво чи був павук живий на момент відео. зазначила співрозмовниця.

Анастасія Іосипчук. Фото: https://www.facebook.com/anastasia.iosipchuk

Водночас експерт наголосила, що до зовнішнього слухового проходу цілком можуть потрапити мурахи або мошки. Але слід пам’ятати, що природна наявність сірки відлякує комах, інакше такі випадки були б частими.

Серед ризиків — це подряпини та укуси зовнішнього слухового проходу та як наслідок можлива інфекція, яка може бути і за неповного видалення комах. Через хвилювання власник такого "скарба" також може собі нашкодити намагаючись пінцетом чи ватними паличками дістати "квартиранта" пояснила Іосипчук.

Арахнологіня каже, що найкращий способ — нахилити голову ураженим вухом вниз і похитати, щоб природним чином комаха випала з вуха. Після цього необхідно звернутися до лікаря.

У пацієнтки у вусі виявили павука. Фото: КНП "Центральна міська клінічна лікарня"

Що робити, якщо в будинку павук

Якщо ви знайшли павука, головне – зберігати спокій. Більшість павуків не є небезпечними для людей і приносять користь, поїдаючи комарів, мух та інших шкідників, зазначають у National Geographic

Спочатку спробуйте ідентифікувати павука не наближаючись. В Україні більшість видів безпечні. Якщо ж таке сусідство надто лякає — найпростіший спосіб позбутися павука — накрити його склянкою або прозорим контейнером, підсунути аркуш паперу та винести на вулицю.

