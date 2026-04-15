У вухах можуть жити не лише павуки: вчена пояснила моторошний інцидент з українкою
Природна наявність сірки відлякує комах, інакше такі випадки були б частими
В Івано-Франківську пацієнтка звернулася до лікарні з болем у вусі, а під час огляду лікарі несподівано виявили у ньому павука. Фахівці кажуть, що комахи зазвичай уникають контакту з людиною і до слухового проходу потрапляють випадково.
Про цей випадок розповіли у Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківської міської ради. Медики радять у подібних випадках одразу звертатися до лікарів.
"Пацієнтка звернулася зі скаргами на біль та закладеність лівого вуха. А під час профілактичного огляду правого – несподівано виявили павука", – йдеться у повідомленні.
Арахнологиня, доктор філософії та співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла, що подібні випадки можливі, але все ж таки залишаються рідкісними.
Щодо павуків, то їх часто відлякують вібрації та дихання людей. Ми не є джерелом їх їжі, і вони надають перевагу кращім схованкам, аніж ліжко. Проникнення скоріше випадкове, можливо павук не зміг вибратися. Цікаво чи був павук живий на момент відео.
Водночас експерт наголосила, що до зовнішнього слухового проходу цілком можуть потрапити мурахи або мошки. Але слід пам’ятати, що природна наявність сірки відлякує комах, інакше такі випадки були б частими.
Серед ризиків — це подряпини та укуси зовнішнього слухового проходу та як наслідок можлива інфекція, яка може бути і за неповного видалення комах. Через хвилювання власник такого "скарба" також може собі нашкодити намагаючись пінцетом чи ватними паличками дістати "квартиранта"
Арахнологіня каже, що найкращий способ — нахилити голову ураженим вухом вниз і похитати, щоб природним чином комаха випала з вуха. Після цього необхідно звернутися до лікаря.
Що робити, якщо в будинку павук
Якщо ви знайшли павука, головне – зберігати спокій. Більшість павуків не є небезпечними для людей і приносять користь, поїдаючи комарів, мух та інших шкідників, зазначають у National Geographic
Спочатку спробуйте ідентифікувати павука не наближаючись. В Україні більшість видів безпечні. Якщо ж таке сусідство надто лякає — найпростіший спосіб позбутися павука — накрити його склянкою або прозорим контейнером, підсунути аркуш паперу та винести на вулицю.
