Имеет счета в зарубежных банках и работает в Министерстве: что известно о брате Залужного

Артур Залужный воевал на Донбассе

Брат Валерия Залужного хоть и не занимал должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, но его история достойна внимания. Он был солдатом на фронте и прошел путь к советнику в Министерстве.

Разница в возрасте двух братьев – 13 лет (Валерий старший). "Телеграф" решил выяснить, что известно об Артуре Залужном и как он выглядит.

Что известно о брате Валерия Залужного

Артур — младший брат "железного генерала". Родом он из Новограда-Волынского (ныне Звягель). В свое время Валерий взял на себя практически обязанности опекуна. Также он покупал ему игрушки и даже приставку "Денди".

Так произошло потому, что их мама работала тогда на железнодорожном вокзале, а папа — на заводе. Рядом у места, где жила семья, не было детского сада, поэтому заботиться о младшем брате приходилось именно Валерию. К школе маленького Артура также готовил старший брат.

"Мама с папой целыми днями на работе. Мама писала записки: "Извини, Валера, сегодня надо посидеть с братом"", — рассказывал Артур Залужный в книге советницы бывшего Главнокомандующего по стратегическим коммуникациям Людмилы Долгоновской "Железный генерал. Уроки человечности".

Известно, что до 2024 года Артур Залужный воевал на Донбассе. Однако недавно занял пост советника в Министерстве иностранных дел Украины.

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Согласно декларации Артура Залужного, за год в Министерстве обороны он заработал 1228357 гривен. Еще 3 191 103 гривен брату "Железного генерала" выплатили как "компенсацию во время пребывания в долгосрочной командировке".

В 2022 году Артур Залужный стал владельцем авто VOLKSWAGEN ATLAS. В украинских банках у него нет счетов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Валерии Залужном. Она переехала в другую страну ради мужа, когда тот стал послом Украины в Великобритании.