Переїхала заради чоловіка в іншу країну: що відомо про дружину "залізного генерала" Залужного

Пара разом вже понад 20 років

У тіні слави "залізного генерала" Валерія Залужного завжди є вона — його дружина. На публіці вона з’являється рідко, але точно є надійним тилом свого коханого. У шлюбі вони вже понад 20 років і виховують двох дорослих доньок, але спільних дітей у пари немає.

Обраницю посла України у Великій Британії звати Олена і коли він отримав нову посаду, кохана переїхала до Лондона разом із ним. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину Валерія Залужного.

Що відомо про дружину Валерія Залужного

Олена народилася 25 липня 1976 року, зараз їй 48 років. За фахом обраниця "залізного генерала" фінансистка і раніше вона працювала в Укргазбанку, але після зміни місця проживання невідомо, яку посаду вона займає зараз.

До початку повномасштабного вторгнення Олена та Валерій часто ходили у піші походи Україною. Зараз, імовірно, вони собі цього дозволити не можуть у Лондоні через велику зайнятість.

Пара має двох дорослих доньок — Христину та Аріну від їхніх попередніх шлюбів. Однак спільних дітей подружжя немає. Відомо, що Аріна стала військовослужбовицею і коли розпочалася війна, вона служила у Київському гарнізоні. Молодша Христина закінчила медичний університет і працює лікаркою.

Судячи з соцмереж Залужного, до дружини він ставиться дуже тепло. Він часто ділиться милими знімками з коханою і навіть пише у дописах романтичні рядки. Зараз вони мешкають у Лондоні і показують це у Фейсбук.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про батька Кузьми Скрябіна. Він поховав сина, а згодом і дружину і тепер живе один.