Вчиться на медика і не показує свого життя: який вигляд має донька Валерія Залужного від першого шлюбу
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Молодша донька не показує свого життя
Валерій Залужний — колишній головнокомандувач Збройних Сил України, який увійшов в історію України як "залізний генерал". Він виховує двох доньок у шлюбі з дружиною Оленою.
"Телеграф" розкаже, що відомо про молодшу доньку генерала і чим вона займається.
Що відомо про доньку Валерія Залужного
Валерій та Олена Залужні не мають спільних дітей. Його єдина біологічна донька Христина з'явилась у першому шлюбі з Юлією Залужною. Згодом подружжя розлучилось. Тоді Валерій побрався з Оленою, з якою вони перебувають у шлюбі понад 20 років. Олена також мала доньку від першого шлюбу, яка називається Аріна.
Загалом про Христину Залужну відомо небагато. Вона вчиться на лікаря в Одеському національному медичному університеті. Христина не веде сторінки у соцмережах, тож очевидно обирає непублічний спосіб життя. У мережі є всього кілька світлин дівчини. Помітно, що вона схожа на свого відомого батька.
Очевидно, Христина любить активно проводити час з батьком. Валерій поширював світлини, на яких видно, що вони катаються на квадроциклах.
Також Валерій разом з Оленою виховують доньку від її першого шлюбу. Дівчина надихнулась прикладом воєначальника у родині й також обрала шлях захисниці. Зараз вона служить в Київському гарнізоні, однак деталі залишаються невідомими.
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