Вчиться на медика і не показує свого життя: який вигляд має донька Валерія Залужного від першого шлюбу

Молодша донька не показує свого життя

Валерій Залужний — колишній головнокомандувач Збройних Сил України, який увійшов в історію України як "залізний генерал". Він виховує двох доньок у шлюбі з дружиною Оленою.

"Телеграф" розкаже, що відомо про молодшу доньку генерала і чим вона займається.

Що відомо про доньку Валерія Залужного

Валерій та Олена Залужні не мають спільних дітей. Його єдина біологічна донька Христина з'явилась у першому шлюбі з Юлією Залужною. Згодом подружжя розлучилось. Тоді Валерій побрався з Оленою, з якою вони перебувають у шлюбі понад 20 років. Олена також мала доньку від першого шлюбу, яка називається Аріна.

Загалом про Христину Залужну відомо небагато. Вона вчиться на лікаря в Одеському національному медичному університеті. Христина не веде сторінки у соцмережах, тож очевидно обирає непублічний спосіб життя. У мережі є всього кілька світлин дівчини. Помітно, що вона схожа на свого відомого батька.

Христина разом з батьком, фото з мережі

Христина схожа на батька, фото з його соцмереж

Очевидно, Христина любить активно проводити час з батьком. Валерій поширював світлини, на яких видно, що вони катаються на квадроциклах.

Валерій з донькою на квадроциклах, фото з його соцмереж

Христина Залужна, фото з соцмереж Валерія Залужного

Також Валерій разом з Оленою виховують доньку від її першого шлюбу. Дівчина надихнулась прикладом воєначальника у родині й також обрала шлях захисниці. Зараз вона служить в Київському гарнізоні, однак деталі залишаються невідомими.

Донька Аріна від першого шлюбу Олени, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину відомого актора Богдана Бенюка. Вони разом понад 47 років.