Потужні вибухи та пожежі. У Криму з самого ранку "двіжуха" (фото)

У Міноборони РФ, як завжди, — "все збили"

У Криму 26 серпня пролунали потужні вибухи. Було атаковано залізничну інфраструктуру у Джанкої і не тільки.

Про це повідомляє "Кримський вітер". Зазначається, що після вибуху почалась сильна пожежа.

Є інформація, що приліт в Джанкої міг статись по нафтобазі біля залізниці. Попередньо горить поїзд із паливно-мастильними матеріалами. Вже навіть показали перші кадри з місця влучання. Враховуючи стовп диму та вогню, ймовірніше дійсно є влучання у легкозаймисті речовини.

Наслідки атаки

Дим у Джанкої

Окрім того, у Красногвардійському також пролунали вибухи. Кажуть, що там влучили у підстанцію на залізничній станції "Урожайна".

Дим у Красногвардійську

При цьому у Міноборони Росії заперечують влучання в об'єкти. Там розповідають, що начебто збили зранку 26 серпня усі вісім українських дронів над Кримом.

Нагадаємо, що 21 серпня у Джанкої також лунали вибухи. Тоді Сили спеціальних операцій підтвердили інформацію про нічну атаку на залізничну інфраструктуру окупованого Криму. Там, за інформацією військових, було влучання в рухомий склад російської армії з пально-мастильними матеріалами. Але у Міноборони РФ і тоді казали, що "усі повітряні цілі збили".

Раніше "Телеграф" розповідав, що РФ всю ніч відзначала День Незалежності України "двіжухою". Вибухи пролунали у багатьох регіонах, у тому числі й на важливих підприємствах.