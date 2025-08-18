Атакували важливу ціль окупантів. У Донецьку прогриміли потужні вибухи (фото, відео)

Там було розміщено особовий склад для перекидання на Покровський напрямок

Вибухи в Донецьку лунали в ніч на 18 серпня. Дрони могли атакуватиоб'єкт, де знаходилися російські військові.

Про це повідомляли місцеві та російські Telegram-канали.У різних районах міста було чути вибухи.

Про їхні причини не повідомлялося, однак після над місто бачили густий дим від пожежі. Місцеві жителі стверджують, що гучно було через атаку дронів.

Внаслідок прильотів і падіння уламків, спалахнули пожежі та спостерігається задимлення. Інформація про наслідки атаки поки що відсутня.

За даними Telegram-каналу "Андрющенко-Time", удар припав на будівлю в Ленінському районі за адресою: проспект Гонімова, 17А. В окупованому Донецьку могли атакувати об'єкт, де знаходилися російські військові.

Імовірно, йдеться про колишній інтернат №1. Канал Supernova+ повідомляє, що зовсім нещодавно там було розміщено особовий склад для перекидання на Покровський напрямок.

"Донецьк. Було дуже гучно… щонайменше три вибухи… у Ленінському щось горить — кажуть, що вибухає, коли горить…" — повідомляє Supernova+.

