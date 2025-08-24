РФ всю ніч відзначала День Незалежності України "двіжухою" з дронами: вибухи лунали біля важливих цілей (відео)

Хмара з дронів накрила європейську частину Росії

У День Незалежності України на Росію налетіли десятки невідомих дронів. Вибухи пролунали у багатьох регіонах, у тому числі й на важливих підприємствах.

Про це повідомляють самі росіяни, а також незалежні осінтери. Так, за даними Міноборони РФ, у ніч проти 24 серпня над територією Росії нібито було "знищено" 57 безпілотників. Вибухи пролунали над територіями Брянської, Калузької, Смоленської, Курської, Ленінградської, Тверської, Новгородської, Орловської, Тамбовської областей, Московського регіону, Республіки Чувашія та акваторією Чорного моря.

Особливо гучно в ніч проти 24 серпня було в Самарській області. Там трапилася якась "двіжуха" над Сизранським НПЗ. Він, до речі, за даними з мережі, переробляє до 8,9 млн. тонн нафти на рік. Результат атаки поки що невідомий.

У Ленінградській області також багато росіян стали свідками атаки невідомих дронів. Цілі удару в цьому регіоні поки невідомі.

Оновлено: За даними осінтерів, в Ленінградській області було атаковано експортний порт Усть-Луга – найбільший морський порт Росії на Балтиці, через який експортують нафту, газ, вугілля, добрива та зерно

У Бєлгородській області ще з півночі у деяких росіян тремтіли вікна. Вони знімали на телефони дрони, як передбачається, типу "Лютий".

А в Курській області російська влада заявила про пожежу на Курській АЕС внаслідок "падіння уламків". Цілком імовірно, що ця новина є черговою провокацією противника.

Росіяни стверджують, що нібито при падінні якийсь літальний апарат здетонував, у результаті пошкоджено трансформатор власних потреб.

"Локальне загоряння погашено пожежними розрахунками. Внаслідок чого блок N3 був розвантажений на 50%. Постраждалих немає", — кажуть на АЕС.

Також уточнюється, що витоку радіації не сталося.

Нагадаємо, що російські силовики повідомили про нібито атаку українського дрону на Смоленську АЕС у ніч проти 17 серпня. "Росатом" заявив, що український безпілотник "Спис" збили за допомогою спеціальних систем радіоелектронної боротьби. Примітно, що провокації з ядерним душком з’являються довкола важливих дат. Минулого разу таке відбувалося перед зустріччю Зеленського та Трампа.