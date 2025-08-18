Вибухи, пожежі, багато поранених та перекриті вулиці: подробиці атаки по Запоріжжю, фото та відео (оновлено)

У місті також виникло займання торгових павільйонів

Вранці 18 серпня у Запоріжжі пролунали два потужні вибухи. За кілька хвилин до цього місцевих попередили про загрозу завдання балістичних ударів.

Про це повідомляє кореспондентка "Телеграфа". Зазначимо, що на правому березі було дуже гучно.

Оновлено: У своєму Telegram-каналі повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомляє, що кількість постраждалих зросла до 17 осіб.

"Внаслідок чергового ворожого удару по Запоріжжі спалахнули магазини та зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки та цех одного з підприємств міста", — повідомляє він.

Поліцейські та співробітники ДСНС врятували одну людину. Відомо, що вона отримала опіки. Наразі медики борються за її життя.

У пресслужбі ДСНС Запорізької області повідомляють, що внаслідок вибухів у місті виникло займання торгових павільйонів на площі 500 кв. Рятувальники ліквідують пожежі.

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: ДСНС

У патрульній поліції повідомляють, що внаслідок пригоди перекрито рух транспорту на ділянці Дніпровським шосе від вулиці Дудикіна до Бориспільської. А також на вулиці Щаслива від Дніпровського шосе до вулиці Рельєфної.

Об’їзд здійснюється через вулицю Антона Незоли – Кияшка – Вінтера – Гребельна. А також Дніпровське шосе – Бориспільське – Каширське шосе. Об’їзд вулиці Щасливої здійснюється через вулицю Вінницьку – Учівську.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 18 серпня противник ударив по Одесі. Через потрапляння спалахнули об’єкти азербайджанської компанії SOCAR.