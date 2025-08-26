Мощные взрывы и пожары. В Крыму с самого утра "движуха" (фото)

В Минобороны РФ, как всегда, — "все сбили"

В Крыму 26 августа прогремели мощные взрывы. Была атакована железнодорожная инфраструктура в Джанкое и не только.

Об этом сообщает "Крымский ветер". Отмечается, что после взрыва начался сильный пожар.

Есть информация, что прилет в Джанкое мог произойти по нефтебазе у железной дороги. Предварительно горит поезд с горюче-смазочными материалами. Уже даже показали первые кадры с места попадания. Учитывая столб дыма и огня, вероятнее действительно попадание было в легковоспламеняющиеся вещества.

Последствия атаки

Дым в Джанкое

Кроме того, в Красногвардейском также раздались взрывы. Говорят, что попали в подстанцию на железнодорожной станции "Урожайная".

Дым в Красногвардейске

При этом в Минобороны России отрицают попадание в объекты. Там рассказывают, что якобы сбили утром 26 августа все восемь украинских дронов над Крымом.

Напомним, что 21 августа в Джанкое также раздавались взрывы. Тогда Силы специальных операций подтвердили информацию о ночной атаке на железнодорожную инфраструктуру оккупированного Крыма. Там, по информации военных, было попадание в подвижной состав российской армии с горюче-смазочными материалами. Но в Минобороны РФ и тогда говорили, что "все воздушные цели сбили".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что РФ всю ночь отмечала День Независимости Украины "движухой". Взрывы раздались во многих регионах, в том числе и на важных предприятиях.