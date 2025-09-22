"Росія - загроза для всього континенту". Очільник Руху опору звернувся до українців на фестивалі "Червона рута"

Опір має тривати і на окупованих, і не на загарбаних територіях

Існування Росії несе загрозу не тільки для України, а й для Європи, адже в нинішньому вигляді — це держава-агресор. Саме тому українці мають зробити усе, аби РФ перестала існувати.

Про це заявив очільник сучасного Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ на зустрічі з громадськістю, яка відбулась в рамках Всеукраїнського музичного фестивалю "Червона рута — 2025" у Львові. Зауважимо, що ім'я та звання очільника Руху опору не розкривається.

"Ми, Сили спеціальних операцій, пишаємось бути частиною такого дійства, як "Червона рута". У нас багато спільного. Рух опору починається з поклику нашої душі. Слідом за ним вже йдуть дії, залежно від навичок, можливостей та підготовки. Саме тому для нас важливо бути причетними до тих акцій, які дають можливість спільно з представниками культури достукатись до сердець наших українців. Щоб вони (українці — ред.) починали розуміти власний план дій, якщо завтра, не дай Боже, ворожа навала постукає в їхні домівки", - заявив очільник.

Серед відвідувачів було багато військових

За його словами, українці, які співпрацюють з Рухом опору, вже виконують задачі тимчасово окупованих територіях. Також робота проводиться і на підконтрольних територіях. Основна задача — навчити людей, що робити, якщо вони опиняться в окупації. Українці, які оберуть залишитись, зможуть допомагати Україні та Руху опору.

"Для нас важливо її (державу — ред.) відстояти. Сучасний Рух опору — це продовження тієї підпільної та партизанської боротьби, яку вели наші пращури. Тут, на Львівщині, збереглося багато спогадів про діяльність Руху опору в часи Другої світової. В дитинстві я виростав на цих історіях героїчного спротиву. Звісно, тоді я й подумати не міг, що колись мені доведеться очолювати Рух опору на території України", — наголосив очільник Руху опору.

Послухати про опір українців в окупації прйшло чимало людей

Зала під час виступу Руху опору була повна

Він також подякував організаторам у залученні до "Червоної рути". Адже переконаний, що українці разом зможуть здолати навалу окупантів і відстояти незалежність.

"А у тих діток, хто сьогодні співає зі сцени "Червоної рути", буде можливість спокійно жити та співати вже на українській мирній землі", — заявив очільник Руху опору.

Окрім того, він вручив директору фестивалю Мирославу Мельнику урочисту подяку. А згодом додав, що Україна і Європа не можуть спокійно існувати, поки є Росія, тому Рух опору та українці мають докласти зусиль, аби знищити її. Держава-агресор — загроза на всьому континенті.

Нагорода директору фестивалю Мирославу Мельнику

"Ми маємо зробити все, щоб Росія перестала існувати як імперія. Це може бути республіка або якась Московія, але це утворення має змінитись. Не тільки українці, а й європейці мають чітко розуміти, що лише знищення Росії як імперії може дати шанс на мирне існування та розвиток наших держав", — наголосив очільник.

Відповідаючи на питання із зали, керівник українського підпілля зазначив: "Ми не маємо права стомлюватись. Ні ті, хто в тилу, ні ті, хто безпосередньо на фронті. Якщо в якийсь момент відчуємо втому і зупинимось в нашій боротьбі, то втратимо себе, втратимо можливість бути українцями у себе вдома. Попри те, що я зараз не воюю безпосередньо в окопі, я розумію, наскільки це складно. Однак права на втому у нас немає".

Рух опору на фестивалі "Червона рута"

Наприкінці спікер подякував всім учасникам Руху опору та закликав громадян долучатись до діяльності і брати участь в знищенні ворога та всього ворожого. Зробити це можна, заповнивши анкету на сайті.

