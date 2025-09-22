"Росія - загроза для всього континенту". Очільник Руху опору звернувся до українців на фестивалі "Червона рута"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Опір має тривати і на окупованих, і не на загарбаних територіях
Існування Росії несе загрозу не тільки для України, а й для Європи, адже в нинішньому вигляді — це держава-агресор. Саме тому українці мають зробити усе, аби РФ перестала існувати.
Про це заявив очільник сучасного Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ на зустрічі з громадськістю, яка відбулась в рамках Всеукраїнського музичного фестивалю "Червона рута — 2025" у Львові. Зауважимо, що ім'я та звання очільника Руху опору не розкривається.
"Ми, Сили спеціальних операцій, пишаємось бути частиною такого дійства, як "Червона рута". У нас багато спільного. Рух опору починається з поклику нашої душі. Слідом за ним вже йдуть дії, залежно від навичок, можливостей та підготовки. Саме тому для нас важливо бути причетними до тих акцій, які дають можливість спільно з представниками культури достукатись до сердець наших українців. Щоб вони (українці — ред.) починали розуміти власний план дій, якщо завтра, не дай Боже, ворожа навала постукає в їхні домівки", - заявив очільник.
За його словами, українці, які співпрацюють з Рухом опору, вже виконують задачі тимчасово окупованих територіях. Також робота проводиться і на підконтрольних територіях. Основна задача — навчити людей, що робити, якщо вони опиняться в окупації. Українці, які оберуть залишитись, зможуть допомагати Україні та Руху опору.
"Для нас важливо її (державу — ред.) відстояти. Сучасний Рух опору — це продовження тієї підпільної та партизанської боротьби, яку вели наші пращури. Тут, на Львівщині, збереглося багато спогадів про діяльність Руху опору в часи Другої світової. В дитинстві я виростав на цих історіях героїчного спротиву. Звісно, тоді я й подумати не міг, що колись мені доведеться очолювати Рух опору на території України", — наголосив очільник Руху опору.
Він також подякував організаторам у залученні до "Червоної рути". Адже переконаний, що українці разом зможуть здолати навалу окупантів і відстояти незалежність.
"А у тих діток, хто сьогодні співає зі сцени "Червоної рути", буде можливість спокійно жити та співати вже на українській мирній землі", — заявив очільник Руху опору.
Окрім того, він вручив директору фестивалю Мирославу Мельнику урочисту подяку. А згодом додав, що Україна і Європа не можуть спокійно існувати, поки є Росія, тому Рух опору та українці мають докласти зусиль, аби знищити її. Держава-агресор — загроза на всьому континенті.
"Ми маємо зробити все, щоб Росія перестала існувати як імперія. Це може бути республіка або якась Московія, але це утворення має змінитись. Не тільки українці, а й європейці мають чітко розуміти, що лише знищення Росії як імперії може дати шанс на мирне існування та розвиток наших держав", — наголосив очільник.
Відповідаючи на питання із зали, керівник українського підпілля зазначив: "Ми не маємо права стомлюватись. Ні ті, хто в тилу, ні ті, хто безпосередньо на фронті. Якщо в якийсь момент відчуємо втому і зупинимось в нашій боротьбі, то втратимо себе, втратимо можливість бути українцями у себе вдома. Попри те, що я зараз не воюю безпосередньо в окопі, я розумію, наскільки це складно. Однак права на втому у нас немає".
Наприкінці спікер подякував всім учасникам Руху опору та закликав громадян долучатись до діяльності і брати участь в знищенні ворога та всього ворожого. Зробити це можна, заповнивши анкету на сайті.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові пройшла зустріч молоді з представниками Руху опору ССО.