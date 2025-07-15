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"Викладач". ССО показали цікавий фільм про учасників Руху опору

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
ССО зняли фільм про Рух опору Новина оновлена 15 липня 2025, 16:53
ССО зняли фільм про Рух опору. Фото Колаж "Телеграфу"

Викладач історії організує таємне суспільство українознавства, одним із завдань якого є збереження української літератури

Сили спеціальних операцій (ССО) випустили короткометражний фільм під назвою "Викладач". Його присвятили учасникам Руху спротиву на тимчасово окупованих територіях України.

Відповідне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі ССО у вівторок, 15 липня. У фільмі звучить пісня гурту "Жадан і Собаки" – "Болбочан".

"У тимчасово окупованому Луганську окупанти намагаються знищити будь-яку згадку про Україну — нав'язують українським студентам викривлену історію, в університетах на тимчасово окупованих територіях російські окупаційні сили спалюють українські книжки. Викладач історії організовує таємне товариство українознавства, одним із завдань якого є збереження української літератури", — розповіли про сюжет фільму в описі під роликом.

В результаті успішної операції росіяни спалили свої ж книги, а українцям вдалося зберегти. А результат цієї історії у фільмі, як і в житті, лише один — знищення окупантів.

Довідка: Сили спеціальних операцій – це окремий рід сил Збройних Сил України, до якого входять підрозділи спецпризначенців, Рух опору та підрозділи психологічних операцій. Підрозділи Сил спеціальних операцій першими заходять у тил до ворога суходолом, морем і повітрям, готуючи основу для операцій зі звільнення України.

Рух опору – спрямована проти окупаційних сил громадянська діяльність, метою якої є звільнення територій від окупації та відновлення державного суверенітету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ССО опублікували вражаючий фільм про підпілля: "Методи та способи опору – незліченні. Мета – одна!".

Теги:
#Луганськ #Фільм #ССО #Сили спеціальних операцій