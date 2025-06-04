"Співаємо і воюємо": український гурт "Пиріг і Батіг" виступив на підтримку Руху опору ССО та ЗСУ (відео)

Наша боротьба — це не про ненависть і бажання загарбати чуже

Український гурт "Пиріг і Батіг" взяв участь у музичному проєкті на підтримку Руху опору ССО ЗСУ. Артисти виступили в рамках ініціативи "Тотальний: Наживо", яка підтримує українців на окупованих територіях.

До медіаплатформи "Тотальний" уже долучилося понад 30 музичних гуртів та виконавців. Проєкт публікує лайв-виступи на YouTube-каналі щотижня.

"Тотальний: Наживо" створили для підтримки Руху опору через культурні ініціативи. Спочатку концерти транслювали на телеканалі "Суспільне: Культура" до Дня незалежності та Різдва. Зараз проєкт продовжується вже на YouTube-каналі платформи.

Виконавці різних жанрів — від інді та джазу до фольку та попроку — показують багатогранність української культури. За словами організаторів, культурний опір формується з багатьох голосів і стилів.

"Наша боротьба — це не про ненависть і бажання загарбати чуже. Це про любов та захист свого", — сказав лідер гурту "Пиріг і Батіг" Мар'ян Пиріг. Музикант додав, що українці кохають, працюють і воюють, співаючи.

Музикант підкреслив, що їхні виступи — це звернення до всіх, хто чинить опір у найскрутніших умовах неволі. Він також закликав долучитися до боротьби заради спільної перемоги.

Платформа "Тотальний" закликає слідкувати за новими випусками проєкту та долучатися до мистецького спротиву. Організатори наголошують на важливості підтримки Руху опору ССО ЗСУ через національну єдність.

Долучитися до руху опору ССО ЗСУ можна за посиланням: https://opir.link/it

Раніше "Телеграф" писав, що Сили спецоперацій створили календар-довідник про Рух опору в окупації. Він починається не з 1 січня.