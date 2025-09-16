"Червона рута лунає — опір триває!". Рух опору анонсував заходи фестивалю у Львові
Участь у всіх подіях безкоштовна, але треба попередньо зареєструватись
Рух опору ССО ЗСУ став стратегічним партнером XVII Всеукраїнського музичного фестивалю "Червона рута – 2025", який пройде у Львові 17–21 вересня. Крім класичної конкурсної програми, у межах фестивалю заплановано серію супутніх подій за участі дипломатів, військових, відомих діячами культури, представників бізнесу та громадського сектору про патріотичне виховання молоді, культурну дипломатію, ветеранську політику. Серед цих заходів є панельні дискусії, лекції та зустрічі, присвячені історії українського визвольного руху та сучасним практикам опору.
- Вже сьогодні, 16 вересня о 16:00 у стінах НУ "Львівська політехніка" (вул. Старосольських, 2/4) відбудеться панельна дискусія "Сучасні практики мистецького опору". Тут митці говоритимуть про те, як культура стає інструментом боротьби, формує наратив свободи й надихає суспільство в часи війни. Реєстрація.
- Модератор: Станіслав Кушпітовський – директор компанії Zintecо, багаторічного партнера фестивалю "Червона рута".
- Спікери: Михайло Скоп – український художник, ілюстратор, доктор філософії; Мар’ян Пиріг – український митець, автор музичних і візуальних проєктів, засновник проєкту "Пиріг і Батіг"; Андрій Єрмоленко – український художник, ілюстратор і дизайнер, артдиректор журналу "Український тиждень", лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка.
- 17 вересня о 17:00 у нижньому залі Міського палацу культури ім. Гната Хоткевича ((вулиця Кушевича, 1) пройде лекція "Національний опір: історичні витоки та сучасна необхідність", яку прочитають історики й дослідники українського визвольного руху. Вона нагадає, як досвід минулого допомагає сучасним українцям будувати сучасну стратегію спротиву. Реєстрація.
- Спікери: Андрій Сова — кандидат історичних наук, дослідник українського визвольного руху, старший науковий співробітник Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України; Микола Посівнич — доктор історичних наук, професор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, дослідник українського визвольного руху та української тіловиховної традиції; Олег Фешовець — український філософ, військовий історик, видавець, доктор філософії, засновник Видавництва "Астролябія", головний редактор Львівського мілітарного альманаху "Цитаделя".
- 18 вересня о 17:00 представники Руху опору ССО ЗСУ проведуть відкриту зустріч "Що таке Рух опору?", де розкажуть про його місію, принципи діяльності та способи долучення для цивільних. Реєстрація.
- Спікери: представники Руху опору ССО ЗСУ
- 19 вересня о 17:00 відбудеться лекція митця Мар’яна Пирога "Опір забуттю: Замордовані" — про репресованих діячів культури та важливість збереження пам’яті про них. Реєстрація.
- Спікер: Мар’ян Пиріг — український митець, автор музичних і візуальних проєктів, засновник проєкту "Пиріг і Батіг".
- Серію супутніх подій 20 вересня о 17:00 завершить дискусія "Символи боротьби та боротьба за символи: опір злу в українській культурі", присвячена ролі національних символів у сучасній війні та культурній політиці. Реєстрація.
- Модератор: Мирослав Мельник, директор фестивалю "Червона Рута – 2025".
- Спікери: Михайло Скоп – український художник, ілюстратор, доктор філософії; Андрій Єрмоленко – український художник, ілюстратор і дизайнер, артдиректор журналу "Український тиждень", лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка; таємний гість.
Окремо організатори запрошують відвідати фан-галявину біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Львові — простір культурного спротиву, де виступатимуть конкурсанти "Червоної рути" й зіркові гості, відбуватимуться музичні гепенінги та імпровізації. Усі пісні та промови на фан-галявині присвячені Руху опору ССО ЗСУ та українцям на тимчасово окупованих територіях, які щодня знаходять у собі сміливість чинити спротив окупаційним силам.
Нагадуємо, фестиваль відбудеться вперше від початку повномасштабного вторгнення під гаслом "Червона рута лунає — опір триває!". Більш детальна програма фестивалю "Червона рута – 2025" на п’ять днів представлена на сайті rutaoporu.com. Участь у всіх подіях безкоштовна, але потребує попередньої реєстрації.