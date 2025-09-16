"Червона рута лунає — опір триває!". Рух опору анонсував заходи фестивалю у Львові

Участь у всіх подіях безкоштовна, але треба попередньо зареєструватись

Рух опору ССО ЗСУ став стратегічним партнером XVII Всеукраїнського музичного фестивалю "Червона рута – 2025", який пройде у Львові 17–21 вересня. Крім класичної конкурсної програми, у межах фестивалю заплановано серію супутніх подій за участі дипломатів, військових, відомих діячами культури, представників бізнесу та громадського сектору про патріотичне виховання молоді, культурну дипломатію, ветеранську політику. Серед цих заходів є панельні дискусії, лекції та зустрічі, присвячені історії українського визвольного руху та сучасним практикам опору.

Афіша Руху опору на фестивалі Червона рута – 2025

у стінах НУ "Львівська політехніка" (вул. Старосольських, 2/4) відбудеться панельна дискусія "Сучасні практики мистецького опору". Тут митці говоритимуть про те, як культура стає інструментом боротьби, формує наратив свободи й надихає суспільство в часи війни. Реєстрація. Модератор: Станіслав Кушпітовський – директор компанії Zintecо, багаторічного партнера фестивалю "Червона рута".

Спікери: Михайло Скоп – український художник, ілюстратор, доктор філософії; Мар’ян Пиріг – український митець, автор музичних і візуальних проєктів, засновник проєкту "Пиріг і Батіг"; Андрій Єрмоленко – український художник, ілюстратор і дизайнер, артдиректор журналу "Український тиждень", лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка.

у нижньому залі Міського палацу культури ім. Гната Хоткевича ((вулиця Кушевича, 1) пройде лекція "Національний опір: історичні витоки та сучасна необхідність", яку прочитають історики й дослідники українського визвольного руху. Вона нагадає, як досвід минулого допомагає сучасним українцям будувати сучасну стратегію спротиву. Реєстрація. Спікери: Андрій Сова — кандидат історичних наук, дослідник українського визвольного руху, старший науковий співробітник Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України; Микола Посівнич — доктор історичних наук, професор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, дослідник українського визвольного руху та української тіловиховної традиції; Олег Фешовець — український філософ, військовий історик, видавець, доктор філософії, засновник Видавництва "Астролябія", головний редактор Львівського мілітарного альманаху "Цитаделя".

представники Руху опору ССО ЗСУ проведуть відкриту зустріч "Що таке Рух опору?", де розкажуть про його місію, принципи діяльності та способи долучення для цивільних. Реєстрація. Спікери: представники Руху опору ССО ЗСУ

відбудеться лекція митця Мар’яна Пирога "Опір забуттю: Замордовані" — про репресованих діячів культури та важливість збереження пам’яті про них. Реєстрація. Спікер: Мар’ян Пиріг — український митець, автор музичних і візуальних проєктів, засновник проєкту "Пиріг і Батіг".

завершить дискусія "Символи боротьби та боротьба за символи: опір злу в українській культурі", присвячена ролі національних символів у сучасній війні та культурній політиці. Реєстрація. Модератор: Мирослав Мельник, директор фестивалю "Червона Рута – 2025".

Спікери: Михайло Скоп – український художник, ілюстратор, доктор філософії; Андрій Єрмоленко – український художник, ілюстратор і дизайнер, артдиректор журналу "Український тиждень", лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка; таємний гість.

Окремо організатори запрошують відвідати фан-галявину біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Львові — простір культурного спротиву, де виступатимуть конкурсанти "Червоної рути" й зіркові гості, відбуватимуться музичні гепенінги та імпровізації. Усі пісні та промови на фан-галявині присвячені Руху опору ССО ЗСУ та українцям на тимчасово окупованих територіях, які щодня знаходять у собі сміливість чинити спротив окупаційним силам.

Нагадуємо, фестиваль відбудеться вперше від початку повномасштабного вторгнення під гаслом "Червона рута лунає — опір триває!". Більш детальна програма фестивалю "Червона рута – 2025" на п’ять днів представлена на сайті rutaoporu.com. Участь у всіх подіях безкоштовна, але потребує попередньої реєстрації.