У Львові пройшла зустріч молоді з представниками Руху опору ССО: про що говорили

Рух опору має задачі для усіх українців — доєднатися може кожен

У четвер, 18 вересня, у львівському палаці Хоткевича відбулася відкрита зустріч з представниками Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ. Захід зібрав небайдужих містян і гостей міста в рамках XVII Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики "Червона рута-2025". Саме Рух опору цього року виступає стратегічним партнером легендарного культурного дійства.

Рух опору – на всій території України

Як пояснили спікери — військові з позивними Філін та Орто, — Рух опору є організованим спротивом українського народу проти окупаційних сил. Він охоплює воєнні, інформаційні та спеціальні операції, а його діяльність регулюється Законом України "Про основи національного спротиву".

Основна мета – відновлення державного суверенітету та територіальної цілісності.

"Рух опору — це не лише військові. Це ми всі: бабуся, студентка, підприємець, програміст, ветеран. Якщо в кожному місті та селі працюватиме мережа спротиву – Україна матиме власну "імунну систему"", — зазначив Орто.

Важливо, що Рух опору діє зокрема на тимчасово окупованих територіях — там функціонують осередки підпілля, що ведуть боротьбу з ворогом, попри постійний ризик для життя.

"Кількість учасників Руху опору постійно зростає. Можна точно сказати, що окупанти не можуть бути в безпеці. Йдеться про тисячі людей в різних містах і селищах, які тимчасово опинились в окупації. І велика кількість тих, хто на вільній території готується до спротиву і вже є частиною ССО", — сказав один зі спікерів.

Підготовка, що змінює людину

Ключовим моментом є те, що ще на етапі подачі заявки є можливість детально описати власні вміння. Ця інформація дозволить адаптувати курс безпосередньо під людину і максимально використати її навички для захисту держави Більшість деталей навчань та діяльності не розкривається з міркувань безпеки, однак спікери наголосили: "Бути дотичним до Руху опору може кожен українець. Задачі знайдуться для кожного".

"Червона рута" як символ культурного спротиву

Фестиваль "Червона рута" ще від моменту заснування став знаковим явищем української культури. Проведення першого фестивалю в 1989 році стало одним з чинників пробудження української культури, там же вперше прозвучав гімн України. Вже за два роки розпався Радянський союз. В цьому є певний символізм, оскільки проведення "Червоної рути" в умовах повномасштабної війни є чітким сигналом: в той час, як росія намагається знищити все українське — мову, музику, традиції — фестиваль перетворюється на справжній символ культурного спротиву.

"Червона рута" — це шанс для патріотичної молоді заявити про себе, показати талант і дати новий поштовх розвитку української пісні. Вагомим аргументом значимості цьогорічного фестивалю є те, що організатори завжди ставили на меті очищення українського культурного простору від всього російського, а стратегічні партнери — Рух опору ССО ЗСУ має на меті очищення від росіян всіх українських земель.

Учасники Руху опору у "Червоній руті" наголошує: сьогодні захист України одночасно відбувається на багатьох рівнях, в тому числі на військовому та культурному. Бо ворог прагне не лише захопити території, а й стерти українську ідентичність. І саме культура стає тим щитом, що зберігає націю, і тим мечем, що вбиває "русскій мір".