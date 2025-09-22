"Россия – угроза для всего континента". Руководитель Движения сопротивления обратился к украинцам на фестивале "Червона рута"

Сопротивление должно продолжаться и на оккупированных, и не на захваченных территориях

Существование России несет угрозу не только Украине, но и Европе, ведь в нынешнем виде — это государство-агрессор. Поэтому украинцы должны сделать все, чтобы РФ перестала существовать.

Об этом заявил глава современного Движения сопротивления Сил специальных операций ВСУ на встрече с общественностью, которая состоялась в рамках Всеукраинского музыкального фестиваля "Червона рута — 2025" во Львове. Заметим, что имя и звание руководителя Движения сопротивления не раскрывается.

"Мы, Силы специальных операций, гордимся быть частью такого действа, как "Червона рута". У нас много общего. Движение сопротивления начинается с зова нашей души. Следом за ним уже идут действия в зависимости от навыков, возможностей и подготовки. Именно поэтому для нас важно быть причастными к акциям, которые дают возможность совместно с представителями культуры достучаться до сердец наших украинцев. Чтобы они (украинцы — ред.) начинали понимать собственный план действий, если завтра, не дай Бог, враждебное нашествие постучит в их дома", — заявил глава.

Среди посетителей было много военных

По его словам, украинцы, сотрудничающие с Движением сопротивления, уже выполняют задачи на временно оккупированных территорий. Также работа производится и на подконтрольных территориях. Основная задача – научить людей, что делать, если они окажутся в оккупации. Украинцы, которые выберут остаться, смогут помогать Украине и Движению сопротивления.

"Для нас важно его (государство — ред.) отстоять. Современное Движение сопротивления — это продолжение той подпольной и партизанской борьбы, которую вели наши предки. Здесь, на Львовщине, сохранилось много воспоминаний о деятельности Движения сопротивления во времена Второй мировой. В детстве я рос на этих историях героического сопротивления. Конечно, тогда я и подумать не мог, что когда-то мне придется возглавлять Движение сопротивления на территории Украины", — подчеркнул руководитель Движения сопротивления.

Послушать про Движение сопротивление украинцев в оккупации пришло немало людей

Зал во время выступления Движения сопротивления был полон

Он также поблагодарил организаторов в привлечении к "Червоной руте". Ведь убежден, что украинцы вместе смогут преодолеть нашествие оккупантов и отстоять независимость.

"А у тех деток, кто сегодня поет со сцены "Червоной руты", будет возможность спокойно жить и петь уже на украинской мирной земле", — заявил глава Движения сопротивления.

Кроме того, он вручил директору фестиваля Мирославу Мельнику торжественную благодарность. А затем добавил, что Украина и Европа не могут спокойно существовать, пока есть Россия, поэтому Движение сопротивления и украинцы должны приложить усилия, чтобы уничтожить ее. Государство-агрессор – угроза на всем континенте.

Награда директору фестиваля Мирославу Мельнику

"Мы должны сделать все, чтобы Россия перестала существовать как империя. Это может быть республика или какая-то Московия, но это образование должно измениться. Не только украинцы, но и европейцы должны четко понимать, что только уничтожение России как империи может дать шанс на мирное существование и развитие наших государств", — подчеркнул глава государства.

Отвечая на вопрос из зала, руководитель украинского подполья отметил: "Мы не имеем права уставать. Ни те, кто в тылу, ни те, кто непосредственно на фронте. Если в какой-то момент почувствуем усталость и остановимся в нашей борьбе, то потеряем себя, потеряем возможность быть украинцами у себя дома. Несмотря на то, что я сейчас не воюю прямо в окопе, я понимаю, насколько это сложно. Однако права на усталость у нас нет".

Движение сопротивления на фестивале "Красная рута"

В конце спикер поблагодарил всех участников Движения сопротивления и призвал граждан приобщаться к деятельности и участвовать в уничтожении врага и всего враждебного. Сделать это можно, заполнив анкету на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове прошла встреча молодежи с представителями Движения сопротивления ССО.