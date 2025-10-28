Листопад знову принесе аномальну погоду в Україну. Синоптик дав прогноз на місяць

Вже з перших днів листопада очікують температурні зміни

У листопаді відбудуться помітні зміни в погоді, адже значне похолодання не очікується, навіть навпаки. Але у середніх широтах Європи активізується циклонічна діяльність та продовжить знижуватись середня температура повітря.

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, напочатку листопада в окремі роки спостерігалися снігопади, зимові морози та ожеледиці. Зараз же у зв'язку з потеплінням клімату, таких подій стає все менше. За останні 40 років найхолоднішим був листопад 1993 року, а рекордно теплим – 2010 року.

На початку листопада очікується сталий розвиток південно-західних повітряних потоків на більшій частині Європи, що забезпечить для багатьох країн період аномально теплої та стійкої погоди. Малорухома ділянка низького тиску розташується в районі Ісландії та Британських островів, а з півдня Європи через акваторію Середземного моря пошириться субтропічний висотний гребінь. Під його впливом, у центральну, південну та східну Європу надходитиме тепла повітряна маса африканського походження протягом першої декади листопада.

Тому температура повітря на широкій території перевищуватиме норму на 3 – 8 °С. Протягом другої та третьої декади листопада температурне тло збережеться досить високим, а ймовірність різких та тривалих періодів холодів буде мінімальною. Таким чином, листопад очікується теплим у більшості країн Європи, особливо в її південній та східній частині, де розташована Україна. Найбільше опадів прогнозується протягом місяця у північних та північно-західних регіонах Європи, оскільки тут пануватиме циклонічна діяльність та переважатиме вологі повітряні маси атлантичного походження. Найбільш суха погода очікується у країнах Середземномор'я та на Балканах у зв'язку з підвищеним фоном атмосферного тиску.

На карті представлений орієнтовний прогноз середньої очікуваної аномалії температури повітря (відхилення від норми) у Європі у листопаді 2025 року:

Карта температур в Європі

На території України листопад розпочнеться з аномально теплої погоди у всіх областях та переважанням південно-західного вітру. Середні показники температури повітря перевищуватимуть кліматичну норму на кілька градусів, а інтенсивність дощів помітно зменшиться порівняно з жовтнем. Теплий характер погоди протримається майже весь місяць. Безумовно, спостерігатимуться також короткочасні періоди похолодання, але вони не вплинуть на середньомісячну температуру, яка прогнозується в межах +1…+6 °С, на крайньому півдні (особливо вздовж узбережжя морів) місцями +7…+9 °С, що вище за норму приблизно на 2 – 3 °С.

Кількість опадів протягом місяця очікується нижче за норму в середньому на 20 – 40% у зв'язку з переважанням антициклонів та вищим атмосферним тиском. Переважна їх частина випадатиме у вигляді дощів, лише зрідка у другій половині місяця може спостерігатися мокрий сніг та ожеледиці.

Зауважимо, що, за даними порталу Ventusky, початок листопада буде досить теплим. Адже вдень синоптики прогнозують від +8 до +16 градусів. Цікаво, що досить тепло буде саме на заході країни та в гірських областях.

Погода в Україні 2 листопада

Погода в Україні 3 листопада

