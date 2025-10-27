Потепління не чекайте: яка погода буде в Україні найближчими днями

У деяких регіонах випаде сніг

"Бабине літо" вже минуло, тому українцям варто готуватися до холодної погоди. Останні дні жовтня пройдуть під знаком мінливої осені. У Карпатах очікується навіть сніг, а в південних регіонах ще затримається відносне тепло.

"Телеграф" розповість про погоду на 28-30 жовтня по всій території України. Ці дні будуть типовими для пізньої осені.

Погода на 28 жовтня

Цього вівторка очікуються опади у більшості областей. Вночі дощитиме на сході та півдні, а вдень — майже по всій території. У горах вже відчуватиметься зима: у Карпатах синоптики прогнозують мокрий сніг. Вночі температура коливатиметься від +2 до +8 °С, лише на південному сході — до +11 °С. Вдень слід очікувати від +8 до +13 °С.

Погода в Україні на 28 жотвня. Фото: meteoprog.com

Погода на 29 жовтня

У середу дощі пройдуть на заході на півночі країни. решті регіонів очікується без опадів, але прохолодно. Нічна температура — +2…+8 °С, денна — +7…+12 °С. Осіннє сонце коротке, а вітер прохолодний — відчуття "справжнього жовтня" гарантовано.

Погода в Україні на 29 жовтня. Фото: meteoprog.com

Погода на 30 жовтня

У четвер, 30 жовтня, погода дещо стабілізується. Невеликі дощі можливі лише на сході та півночі, решта України отримає передишку — буде сухо, але з ранковими туманами. Температура вночі залишиться на рівні +2…+8 °С, вдень потепліє до +10…+15 °С, а на півдні й Прикарпатті — до +17 °С.

Погода в Україні на 30 жовтня. Фото: meteoprog.com

