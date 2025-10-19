Перший "сніг" посеред жовтня сполохав киян: що то було насправді

Опади, які помітили у Вишгороді, характерні для перехідного періоду, коли температура коливається біля нуля

У Вишгороді зняли "зимові" кадри, які лише імітують покритий снігом пейзаж. Справжні снігопади ще попереду.

У неділю, 19 жовтня, у Вишгороді під Києвом випав перший сніг. Про це повідомили в одному з місцевих telegram-каналів, виклавши дві світлини з "доказами".

На них білий шар снігу покриває землю, зелену траву, жовте листя та садові доріжки біля виноградної лози.

Цю новину підхопило багато ресурсів у мережі, наголошуючи на тому, що Київщини врешті решт дісталася справжня зима. Принаймні, її маленький шматочок.

Утім, інформацію щодо снігу, який нібито вкрив Вишгород, спростували. На одному з каналів наголосили, що це насправді був град. Або, ймовірніше, судячи з фото, звичайна сніжна крупа. Опади цього виду у вигляді непрозорих крупинок білого кольору діаметром від 2 до 5 мм випадають восени чи навесні при температурі повітря близько 0 градусів при нестійкій погоді.

Тим більше, що на одному з місцевих каналів хвалилися, як гарно виглядає Вишгород у жовто-багряному вбранні з листя й про сніг там не було жодного слова.

Погода у Києві та області на 20 жовтня

Погода в Україні на 20 жовтня

Варто зазначити, що сніг на Київщині все ж таки буде. Згідно з прогнозом "Укргідрометцентра", у понеділок, 20 жовтня, на території Київській області та самої столиці хмарно, дощ. Місцями вночі прогнозується дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями туман, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у регіоні вночі 1-6 тепла, вдень 7-9°.

