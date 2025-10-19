Сніг раптово засипав одразу дві області України (відео)

Зима підкралась непомітно

На Львівщині та Київщині почав падати сніг. У мережі діляться кадрами першого привіту від зими.

Ввечері у неділю, 19 жовтня, у Київській області почав падати сніг. Про це повідомили у місцевих telegram-каналах.

Очевидці зазначають, що опади доволі сильні й діляться кадрами завірюхи.

Пощастило, як уточнюється, Обухівському району.

Окрім того, як виявилося, сніг дістався й Лісового масиву столиці.

У мережі з цього приводу трохи обурюються, адже усі чекали бабиного літа.

Тим часом активно сніжить й на Львівщині.

Рясні опади падають у Плав'ї Стрийського району.

Погода в Україні від Наталки Діденко

Своєю чергою синоптикиня Наталка Діденко попередила, що 19-20 жовтня в країні буде досить холодно. Вночі у західних областях будуть заморозки 0-5 градусів, на решті території України мінімально 1+5 градусів.

Через циклон дощі в Україні очікуються повсюди, окрім західних областей. У Києві 20-го жовтня погода — волога та холодна, місцями дощ, вдень до +7…+8 градусів. У більшості областей протягом дня передбачається +6…+9 градусів, на півдні та на Закарпатті до +11 градусів, зауважила синоптикиня.

Потеплішає вже з вівторка, 21 жовтня. Температура повітря почне поступово підвищуватися до +10…+14 градусів, а на півдні та в західній частині в другій половині тижня і вище, зазначила Наталка Діденко.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав, що у Вишгороді під Києвом 19 жовтня вже оголошували про перший сніг, який випав на вулиці. Але виявилося, що насправді то був град.