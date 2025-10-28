Ноябрь снова принесет аномальную погоду в Украину. Синоптик дал прогноз на месяц

Уже с первых дней ноября ожидают температурные изменения

В ноябре произойдут заметные изменения в погоде, ведь значительное похолодание не ожидается, даже наоборот. Но в средних широтах Европы активизируется циклоническая деятельность и продолжит снижаться средняя температура воздуха.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в начале ноября в отдельные годы наблюдались снегопады, зимние морозы и гололедицы. Сейчас же в связи с потеплением климата таких событий становится все меньше. За последние 40 лет самым холодным был ноябрь 1993 года, а рекордно теплым – в 2010 году.

В начале ноября ожидается устойчивое развитие юго-западных воздушных потоков по большей части Европы, что обеспечит для многих стран период аномально теплой и устойчивой погоды. Малоподвижный участок низкого давления разместится в районе Исландии и Британских островов, а с юга Европы через акваторию Средиземного моря распространится субтропический высотный гребень. Под его влиянием в центральную, южную и восточную Европу будет поступать теплая воздушная масса африканского происхождения в течение первой декады ноября.

Поэтому температура воздуха на широкой территории будет превышать норму на 3-8 °С. В течение второй и третьей декады ноября температурный фон сохранится достаточно высоким, а вероятность резких и длительных периодов холодов будет минимальной. Таким образом, ноябрь ожидается теплым в большинстве стран Европы, особенно в южной и восточной части, где расположена Украина. Больше всего осадков прогнозируется в течение месяца в северных и северо-западных регионах Европы, поскольку здесь будет царить циклоническая деятельность и преобладать влажные воздушные массы атлантического происхождения. Наиболее сухая погода ожидается в странах Средиземноморья и Балканах в связи с повышенным фоном атмосферного давления.

На карте представлен ориентировочный прогноз средней ожидаемой аномалии температуры воздуха (отклонения от нормы) в Европе в ноябре 2025:

На территории Украины ноябрь начнется с аномально теплой погоды во всех областях и преобладанием юго-западного ветра. Средние показатели температуры воздуха будут превышать климатическую норму в несколько градусов, а интенсивность дождей заметно уменьшится по сравнению с октябрем. Теплый характер погоды продержится почти целый месяц. Безусловно, будут наблюдаться также кратковременные периоды похолодания, но они не повлияют на среднемесячную температуру, прогнозируемую в пределах +1…+6 °С, на крайнем юге (особенно вдоль побережья морей) местами +7…+9 °С, что выше нормы примерно на 2 – 3 °С.

Количество осадков в течение месяца ожидается ниже нормы в среднем на 20 – 40% в связи с преобладанием антициклонов и более высоким атмосферным давлением. Подавляющая часть будет выпадать в виде дождей, лишь изредка во второй половине месяца может наблюдаться мокрый снег и гололед.

Заметим, что, по данным портала Ventusky, начало ноября будет достаточно теплым. Ведь днем синоптики прогнозируют от +8 до +16 градусов. Интересно, что достаточно тепло будет именно на западе страны и горных областях.

