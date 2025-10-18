Готуйте лижі? У Буковелі зненацька пішов сніг, де ще його чекати (фото)
У Прикарпатті випав несподіваний осінній сніг
У деяких районах Івано-Франківщині зненацька випав сніг. Кадри негоди активно поширюють у місцевих групах.
Надвечір суботи, 18 жовтня, у районі гірськолижного курорту Буковель на Івано-Франківщині пішов досить сильний сніг. Про це інформують місцеві telegram-канали, які публікують кадри негоди.
Утім, деякі громадяни, які наразі перебувають у Буковелі, заперечують, що сніг йде.
У коментарях вони публікують актуальні світлини з курорту, на яких помітно, що опадів у деяких місцях поки що дійсно немає.
Натомість, як стало відомо, сніг добряче застелив землю на Драгобраті.
Яка погода буде у Карпатах 19 жовтня
"Укргідрометцентр" попереджає, що до кінця дня 18 жовтня та протягом доби 19 жовтня у деяких регіонах очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Прогнозується 1 рівень небезпечності, жовтий. Негода охопить Волинську, Рівненську, Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську, Чернівецьку, а також частину Житомирської, Хмельницької, Вінницької та Одеської областей.
Своєю чергою Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології на 19 жовтня у місті та області прогнозує хмарну з проясненнями погоду. Очікується невеликий дощ, в горах з мокрим снігом.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 1-6 градусів, вдень 5-10 градусів. У високогір'ї Карпат вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень 1-6 з позначкою "плюс".
