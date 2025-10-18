Готуйте лижі? У Буковелі зненацька пішов сніг, де ще його чекати (фото)

У Прикарпатті випав несподіваний осінній сніг

У деяких районах Івано-Франківщині зненацька випав сніг. Кадри негоди активно поширюють у місцевих групах.

Надвечір суботи, 18 жовтня, у районі гірськолижного курорту Буковель на Івано-Франківщині пішов досить сильний сніг. Про це інформують місцеві telegram-канали, які публікують кадри негоди.

У Буковелі сніжить

На курорті падає сніг

Сніг у Буковелі

Буковель потроху засипає снігом

Утім, деякі громадяни, які наразі перебувають у Буковелі, заперечують, що сніг йде.

Буковель без снігу

У Буковелі знайшли місце без снігу

Сніг ще не випав у Буковелі

У коментарях вони публікують актуальні світлини з курорту, на яких помітно, що опадів у деяких місцях поки що дійсно немає.

Біля Драгобрату

Натомість, як стало відомо, сніг добряче застелив землю на Драгобраті.

Яка погода буде у Карпатах 19 жовтня

Погода в Україні на 19 жовтня

"Укргідрометцентр" попереджає, що до кінця дня 18 жовтня та протягом доби 19 жовтня у деяких регіонах очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Прогнозується 1 рівень небезпечності, жовтий. Негода охопить Волинську, Рівненську, Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську, Чернівецьку, а також частину Житомирської, Хмельницької, Вінницької та Одеської областей.

Своєю чергою Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології на 19 жовтня у місті та області прогнозує хмарну з проясненнями погоду. Очікується невеликий дощ, в горах з мокрим снігом.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 1-6 градусів, вдень 5-10 градусів. У високогір'ї Карпат вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень 1-6 з позначкою "плюс".

