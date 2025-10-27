Україну заливає: синоптики назвали області, де дощитиме найбільше та коли зливи закінчаться (відео)

Бабине літо змінилось штормами. Де вируватиме негода

Бабине літо принесло в Україну дощі. Деякі області заливає — Укргідрометцентр випустив попередження про жовтий рівень небезпеки.

Повідомляється, що протягом дня 27 жовтня та в ніч на 28 жовтня на сході, південному сході, Полтавщині та Сумщині пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с та очікуються рясні дощі. Серед областей, де чекати негоди:

Полтавська

Сумська

Харківська

Луганська

Донецька

Дніпропетровська

Запорізька

Херсонська.

Попередження про сильні зливи на 27-28 жовтня

На Одещині — справжнє штормове попередження 27 жовтня вітер буде північно-західний, 12–17 м/с. Протягом доби місцями прогнозується значний дощ, уночі та вранці — туман із видимістю 500–1000 м. На морі будуть сильні хвилі.

Та навіть за сприятливих умов за вікном, парасольку забувати не варто. На відео — наслідки негоди в Дніпрі.

Та попри сильні зливи та вітер, температура в цих областях не сильно впаде. Денна температура на сході сягатиме подекуди + 15 градусів (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області). Інші області на сході, півночі та в центрі вдень +12…+13 градусів. На заході +9…+10 градусів. Зазначимо, що очікувати злив можна не тільки в тих областях, де оголошене попередження. 28 жовтня температура триматиметься, а опадів стане менше.

Прогноз погоди 27 жовтня /meteo.gov.ua Прогноз погоди 28 жовтня /meteo.gov.ua

Раніше "Телеграф" розповідав, що незабаром в Україні має початися опалювальний сезон. Тепле закінчення жовтня дало можливість відтермінувати його початок та заощадити газ.