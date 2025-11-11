Зеленський відвідав прифронтовий Херсон. Що він там робить та які рішення ухвалив (відео)

Щомісяця Росія завдає тисячі дронових ударів по обласному центру

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 листопада відвідав Херсон. Рівно три роки тому, 11 листопада 2022 року, російські окупанти втекли з цього українського міста.

Що треба знати:

Рівно три роки тому Сили Оборони звільнили Херсон від російських окупантів

З того часу росіяни не перестають бити по місту

Володимир Зеленський у Херсоні провів нараду та ухвалив рішення для посилення захисту обласного центру

Відео з Херсона опубліковано у соцмережах глави держави. Зеленський розповів, що в ході візиту провів нараду з усіма, хто відповідає за безпеку, були присутні військові з Сил безпілотних систем.

Сьогодні в Херсоні. Вже третя річниця звільнення міста від росіян – окупанти втекли звідси, і ми пам’ятаємо, як сміливість наших людей зробила це, як українські прапори повернулись у місто – місто Херсон. Я дякую кожному нашому воїну, хто бився заради Херсону, кожному, хто захищає це прекрасне місто зараз – життя наших людей, Володимир Зеленський

Президент додав, що на нараді обговорювали, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту. Зеленський зазначив, що Росія щомісяця завдає по обласному центру тисячі ударів безпілотниками, загроза існує постійно.

Визначив, що наші Сили безпілотних систем, Птахи Мадяра й інші підрозділи збільшать тут спроможності. Саме спроможності захисту. Важливо все це реалізувати. Визначили завдання для захисту доріг, логістики – урядовці допоможуть, Володимир Зеленський

