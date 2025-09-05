Справжній символ незламності. У Херсоні побачили досить цікавий об'єкт (відео)

Він стоїть в одному із подвір'їв майже все літо

У мережі завірусився досить дотепний курйоз з Херсона. Адже місцеві жителі встановили каркасний басейн просто у дворі багатоповерхівок.

Відповідне відео вже поширюють місцеві канали. Дехто навіть наголосив, що цей басейн стоїться майже все літо.

На ролику показано невеликий блакитний каркасний басейн, який стоїть біля багатоповерхівки. У ньому є вода, але він неповністю заповнений. Біля нього немає людей чи дітей, але вода чиста, тобто її регулярно змінюють.

У мережі вже називають цей басейн символом незламності та стійкості Херсону та його жителів. Адже місто знаходиться на правому березі Дніпра, а на лівому вже окупована територія. Саме тому цей населений пункт часто атакують дрони, КАБи, артилерія.

Херсон на карті

У коментарях люди зазначали, що теж не відмовилися б від відпочинку у басейні навіть у дворі багатоповерхівок. Хтось наголошував, що цей басейн поставили не для людей, а для тварин. Нібито це ініціатива ветеринарної клініки, яку видно на задньому фоні відео.

Нагадаємо, нещодавно "дорога життя" до Херсона була під постійною атакою дронів. Йдеться про трасу М-14 Миколаїв-Херсон, яка і досі досить небезпечна.

