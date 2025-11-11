Три роки повернення Херсона. Як місто святкувало звільнення від Росії і що там зараз (репортаж)

Херсон вісім місяців був в окупації — вже 1096 днів минуло після звільнення.

Три роки тому українські війська звільнили Херсон — єдиний обласний центр, який Росія змогла захопити після початку повномасштабного вторгнення. 11 листопада 2022 року українські війська увійшли до міста після восьми місяців окупації. Місцеві зустрічали їх справжнім святом.

Звільнення Херсона — перші дні

Тисячі жителів вийшли на вулиці з українськими прапорами, вітаючи військових Збройних сил України. У деокупованому місті на той момент не було електрики та стабільного зв’язку, однак звістка про повернення міста під український прапор ширилась з надзвичайною швидкістю. Серед ти, хто побував в перші дні звільнення в Херсоні — фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Херсон після звільнення. Як це було

Місцеві вітали українських військових

Містяни вишиковувалися вздовж доріг, вітаючи кожного

У перші дні після звільнення місцеві мешканці масово збиралися на площі Свободи та вздовж доріг, вітаючи військових, обіймаючи їх і просячи залишити підпис на прапорах та одязі. Представники руху спротиву "Жовта стрічка", які підпільно протидіяли російській окупації, також відкрито вийшли на вулиці.

На центральні площі міста одразу встановили українські прапори

Куди ж без херсонського кавуна

Херсонці після звільнення

Як містяни вітали військових у перші дні звільнення

Після звільнення комунальні служби та рятувальники прибрали з вулиць агітаційні матеріали, залишені російськими військами. Вичищали сліди російського перебування — залишки сміття, реклами і не тільки.

Залишки сміття від російський окупантів

Портрет Путіна на потрібному місці

Російський відступ супроводжувався значними руйнуваннями інфраструктури: було підірвано Антонівський міст, знищено котельні, ТЕЦ, телевежу та об'єкти зв’язку. Місто залишилося без електроенергії, опалення та водопостачання. На дорогах та узбіччях була велика кількість понівечених машин, багато об'єктів було заміновано.

Руйнування, які лишили по собі росіяни

На дорогах - сліди російських злочинів

Узбіччя були заміновані

Попри складні умови, у Херсон швидко повернулося цивільне життя — відкрилися банки, магазини, а також були облаштовані мобільні пункти для підтримки населення, де люди могли зігрітися, зарядити телефони та скористатися інтернетом. 18 листопада державна компанія "Укрзалізниця" відновила рух потягів до Херсона.

Що було після деокупації

Після відступу російські війська розпочали масовані обстріли Херсона з лівого берега Дніпра, часто влучаючи у житлові квартали, цивільні об’єкти та місця масового скупчення людей. Унаслідок підриву Каховської ГЕС влітку 2023 року частина міста опинилася під водою.

Людей вивозили на човнах

Місто занурилось у воду

Херсон зараз

Російські війська з лівого берега Дніпра продовжують обстрілювати місто. Область з початку року піддалась понад 120 тисячам російських атак. Після деокупації з міста та звільненої частини області евакуювались понад 50 тисяч людей. Російська армія влаштовує дронами справжнє "сафарі на людей".

Попри це, у місті залишається чимало українців. Днями до Херсону приїжджала американська кіноакторка Анджеліна Джолі. Вона описала атмосферу в місті, яке потерпає від російських ударів.

Вони перенесли свої школи, клініки та дитячі садки в укріплені підвали, рішуче налаштовані на те, що життя триватиме. Було важко, але надихаюче спостерігати за цим. Багато людей говорили зі мною про психологічний тягар життя під постійною загрозою — і про глибший страх бути забутим світом. Анджеліна Джолі, акторка

