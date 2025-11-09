Після скандалу з ТЦК: Анджеліна Джолі розповіла подробиці поїздки в Україну

Зірка розповіла передплатникам, що у Херсоні та Миколаєві перевели школи, поліклініки та дитячий садок у укріплені підвали

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі, яка нещодавно відвідувала Україну, поділилася у мережі фотографіями свого візиту до Херсона та Миколаєва. Своїй багатомільйонній аудиторії вона розповіла та показала, як живуть українські міста в умовах війни.

Що потрібно знати:

5 листопада Анджеліна Джолі приїхала до Херсона в рамках програми благодійної допомоги та побувала у місцевих медустановах

Зірка показала фото та відео, зроблені в українських містах

Джолі зазначила, що не розуміє, як із таким сильним дипломатичним потенціалом, щодня можуть так страждати люди

Відповідну посаду Джолі опублікувала на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Відвідала Миколаїв та Херсон в Україні цього тижня, щоб зустрітися із сім’ями, які мешкають на передовій. Загроза безпілотників була постійною. Ти чуєш низький гомін у небі. На місцевому рівні це стало відомо як "людське сафарі", з дронами, які постійно відстежують, полюють та тероризують людей. Був момент, коли довелося зупинитись і почекати, поки над головою пролетів дрон. Я була в захисному спорядженні, і для мене це всього кілька днів, а сім’ї тут живуть із цим щодня. пише акторка.

Анджеліна Джолі розповіла передплатникам, що у Херсоні та Миколаєві перевели школи, поліклініки та дитячий садок в укріплені підвали.

Це було важко але надихаюче бачити. Багато хто говорив зі мною про психологічний тягар життя під постійною загрозою — і про глибокий страх бути забутим світом йдеться у повідомленні зірки.

Актриса наголосила, що у світі з таким сильним дипломатичним потенціалом важко зрозуміти, як щодня страждають мирні жителі України, Судану, Гази, Ємену та багатьох інших місцях.

Начебто влада не може зробити нічого, щоб покласти край цим конфліктам та захистити всіх цивільних… наголосила Джолі.

Вона відзначила кілька українських організацій: "Марш жінок", "Gen.Ukrainian" та Help Ukraine Team, і написала наступне: "Якщо вони зможуть знайти в собі сили, уряди мають зробити те саме".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 листопада, на блокпосту Южноукраїнська Миколаївської області було зупинено кортеж американської актриси та посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі. Водія затримали та доставили до ТЦК. Ним виявився 33-річний тренер із бойового самбо з Кропивницького Дмитро Піщиков. 7 листопада він вийшов на зв’язок і прокоментував затримання.