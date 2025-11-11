Зеленский посетил прифронтовый Херсон. Что он там делает и какие решения принял (видео)

Ежемесячно Россия наносит тысячи дроновых ударов по областному центру

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 ноября, посетил Херсон. Ровно три года назад, 11 ноября 2022 года, российские оккупанты сбежали из этого украинского города.

Что нужно знать:

Ровно три года назад Силы Обороны освободили Херсон от российских оккупантов

С тех пор россияне не перестают бить по городу

Владимир Зеленский в Херсоне провел совещание и принял решение по усилению защиты областного центра

Видео из Херсона опубликовано в соцсетях главы государства. Зеленский рассказал, что в ходе визита провел совещание со всеми, кто отвечает за безопасность, присутствовали военные из Сил беспилотных систем.

Сегодня в Херсоне. Уже третья годовщина освобождения города от россиян – оккупанты убежали отсюда, и мы помним, как смелость наших людей сделала это, как украинские флаги вернулись в город – Херсон. Я благодарю каждого нашего воина, кто сражался ради Херсона, каждого, кто защищает этот прекрасный город сейчас – жизни наших людей, Владимир Зеленский

Президент добавил, что на совещании обсуждали, что нужно дать Херсону, чтобы было больше защиты. Зеленский отметил, что Россия ежемесячно наносит по областному центру тысячи ударов беспилотниками, угроза существует постоянно.

Определил, что наши Силы беспилотных систем, Птицы Мадяра и другие подразделения увеличат здесь возможности. Именно возможности защиты. Важно все это реализовать. Определили задачи для защиты дорог, логистики — чиновники помогут, Владимир Зеленский

