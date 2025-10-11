Рус

Татарське і козацьке минуле Херсона: що приховує історія (фото)

Галина Михайлова
Херсон має глибше коріння, ніж здається
Херсон має глибше коріння, ніж здається. Фото Колаж "Телеграфу"

До імперії тут були козаки, татари й купці. Херсон існував задовго до свого "офіційного народження" у 1778 році

Українські міста часто мають давні назви на честь своїх засновників. Але це не так для Херсона. Люди жили на цій території здавна: м’який клімат, вихід до моря та вигідне розташування робили місце привабливим для життя і торгівлі. Проте єдиної назви ці землі довго не мали.

Ще в XI столітті на італійських мапах дельта Дніпра фігурує як Олешшя. У XII столітті арабський географ позначив ці території назвами Уліски та Муліса. У 1450 році кримські татари збудували тут фортецю Кизикермен, яку через два століття частково зруйнував Іван Сірко. Згодом, у 1695 році, московсько-козацькі війська під проводом гетьмана Івана Мазепи та графа Бориса Шереметьєва захопили ці землі.

Олександр-Шанц або Олександрівський Шанець на мапі 1769 року
Олександр-Шанц або Олександрівський Шанець на мапі 1769 року, Кизикермен також ще тут

На карті Гійома де Боплана 1648 року на місці сучасного Херсона вже позначене поселення Біліковичі. А 1737 року запорожці заснували тут Перевіз — укріплене поселення, через яке переправляли сіль на правий берег. До кінця існування Запорозької Січі тут жили козаки, чумаки, плотогони й корчмарі.

Цікаво, що назва "Херсон" з’являється на "Генеральній мапі по річці Дніпро від Києва до Очакова" ще у 1757 році — за два десятиліття до офіційного заснування міста Катериною II. Тоді поруч із укріпленням "Алєксандр-шанц" позначено окремий населений пункт Херсон.

Назви Александр-Шанц і Херсон на карті 1757-1758 рр
Херсон згадувався і до Катерини

Після російсько-турецької війни 1768–1774 років ці землі остаточно перейшли під владу Російської імперії. Саме тоді Катерина II вирішила створити нове місто, яке мало стати важливим військовим і торговим портом. Назву "Херсон" воно отримало на честь давньогрецької колонії Херсонес, заснованої у V столітті до нашої ери й такої, що відігравала важливу роль в історичних долях Північного Причорномор’я.

Одне з перших фото Херсона
Одне з перших фото Херсона

За офіційною російською версією, Херсон постав на місці укріплення Алєксандр-Шанц. Водночас історики наголошують: цю фортецю ще до того використовували козаки Інгульської паланки часів Нової Січі.

