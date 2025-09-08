Росіяни підготували ще одну небезпеку для Херсона: чого чекати (фото та відео)

Ця зброя може приваблювати зовнішнім виглядом

Російські міни-"пелюстки" виявили у Херсоні. Небезпечну ворожу знахідку побачили на декількох локаціях.

Про це повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Там написали, що міни-"пелюстки" побачили у районі перехрестя проспекту Незалежності та вулиці Перекопської, на вулиці Університетській в районі площі Івана Мозгового та перехрестя з вулицею Суботи.

Також ще один випадок мінування зафіксували на вулиці Українській між Кременчуцькою та Ладичука.

Як виглядає міна-"пелюстка"

На фото, оприлюдненому поліцією Херсонщини, видно характерний вигляд цієї небезпечної знахідки. Міна має світло-коричневий або бежевий колір з плоскою формою, що нагадує пелюстку квітки або крило метелика.

На поверхні міни видно невеликий виступ — це датчик тиску, який спрацьовує при навантаженні всього 5-25 кілограмів. Саме через свою незвичну форму та невеликі розміри міна може привернути увагу дітей, які можуть сприйняти її як іграшку.

Що таке міни "Пелюстки"

Міна ПФМ-1 "Пелюстка" — це радянська протипіхотна міна, яка широко використовується Росією проти України з 2014 року, а також під час повномасштабного вторгнення з 2022 року. Цей тип міни особливо небезпечний через свою маленьку вагу, незвичну форму та те, що вона легко розкидається на великі території за допомогою артилерії, авіації або ракетних систем.

Міна призначена для ураження кінцівок людини, оскільки активується при невеликому тиску, що робить її особливо небезпечною для цивільних, включаючи дітей. ПФМ-1 має обмежений термін активності, але навіть після його закінчення може залишатися небезпечною протягом десятиліть.

Використання таких мін Росією порушує міжнародні гуманітарні норми, зокрема Женевські конвенції, які забороняють застосування протипіхотних мін проти цивільного населення.

