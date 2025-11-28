Деяким чергам пощастить: які графіки відключень 28 листопада

Українці вже протягом кількох тижнів змушені жити в умовах постійних відключень світла через російські атаки на енергетику. Тож у пʼятницю, 28 листопада, протягом доби в країні буде діяти одразу від 0,5 до 2,5 черг відключення, повідомляє "Укренерго"

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Харківська область

1.1 10:00-13:30;

1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-22:00

2.1 08:00-13:30; 20:30-22:00

2.2 10:00-13:30; 20:30-24:00

3.1 13:30-17:00

3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00

4.1 13:30-17:00

4.2 13:30-17:00

5.1 06:30-10:00; 17:00-20:30

5.2 06:30-10:00; 13:30-20:00

6.1 08:00-10:00; 17:00-20:30

6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30

Львівська область

Тернопільська область

Запорізька область

1.1: 09:00-14:00, 18:00-22:30;

1.2: 00:00-05:00, 18:00-23:00;

2.1: 05:30-09:30, 13:30-18:30;

2.2: 04:30-09:30, 13:30-18:30;

3.1: 09:00-14:00;

3.2: 09:00-14:00;

4.1: 13:30-18:30, 22:30-24:00;

4.2: 07:30-09:30, 13:30-18:30;

5.1: 09:00-14:00, 18:00-20:30;

5.2: 09:00-14:00, 18:00-20:30;

6.1: 00:00-00:30, 07:30-09:30, 13:30-18:30;

6.2: 00:00-00:30, 05:30-09:30, 18:00-22:30.

Київська область

Графіки відключень у Київській області 28 листопада

Київ

Графіки відключень у Києві 28 листопада

Дніпропетровська область

Графіки відключень в Дніпропетровській області 28 листопада

Одеська область

Графіки відключень в Одеській області 28 листопада

Рівненська область

Графіки відключень у Рівненській області 28 листопада

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 28 листопада

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 28 листопада

Закарпатська область

Графіки відключень у Закарпатській області 28 листопада

Івано-Франківська область

Графіки відключень в Івано-Франківській області 28 листопада

Черкаська область

1.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;

1.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;

2.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;

2.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00;

3.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00;

3.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00;

4.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00;

4.2 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00;

5.1 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 23:00;

5.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00;

6.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00;

6.2 11:00 — 14:00, 16:00 — 18:00.

Чернівецька область

Графіки відключень в Чернівецькій області 28 листопада

Чернігівська область

Графіки відключень в Чернігівській області 28 листопада

Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 28 листопада

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 28 листопада

Миколаївська область

1.1 – 07:30 — 11:00; 18:00 — 21:30;

1.2 – 11:00 — 17:30;

2.1 – 14:30 — 18:00;

2.2 – 07:30 — 11:00; 14:30 — 18:00;

3.1 – 05:30 — 07:30; 14:30 — 18:00;

3.2 – 07:30 — 11:00;

4.1 – 05:30 — 07:30; 14:30 – 17:30;

4.2 – 07:30 — 11:00;

5.1 – 11:00 – 14:30; 21:30 — 23:30;

5.2 – 05:30 – 07:30; 11:00 — 14:30;

6.1 – 11:00 – 14:30; 18:00 — 20:30;

6.2 – 11:00 – 14:30; 18:00 — 20:30.

Кіровоградська область

Черга 1.1: 04-06, 12-14, 16-18

Черга 1.2: 08-10, 12-14, 20-22

Черга 2.1: 08-10, 12-14, 16-18

Черга 2.2: 08-10, 16-18, 20-22

Черга 3.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 3.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18

Черга 4.1: 06-08, 10-12, 18-20

Черга 4.2: 06-08, 10-12, 14-16

Черга 5.1: 10-12, 14-16, 18-20

Черга 5.2: 14-16, 18-20

Черга 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 6.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 28 листопада

Як розповіла "Телеграфу" Ольга Буславець, міністр енергетики України у 2020 році, з приходом морозів відключень побільшає, адже резервів для відновлення енергетики мало.