Як зробити, щоб твій будинок більше не відключали за графіком? В ДТЕК дали відповідь

Кому доступне постійне електропостачання та хто ухвалює список

Українців чекають тривалі відключення аж до весни — уникнути їх вдається тільки тим, чиї будинки підключені до критичної інфраструктури. "Телеграф" поцікавився, чи можна так зробити, щоб будинок оминули відключення.

Важливо розуміти, що навіть в межах одного двору, в деяких будинках може бути світло, а в деяких — ні. Це пов'язано із тим, що вони можуть живитися від різних ліній електропередачі. Якщо будинок підключений на ту ж лінію, що лікарня, насосна станція чи котельна — в ньому можуть взагалі не вимикати світло під час погодинних обмежень.

Вирішувати, які будинки в переліку об'єктів із постійним електропостачанням — прерогатива місцевої влади, повідомили "Телеграфу" в ДТЕК.

Дане питання в компетенції Військової міської адміністрації. Ми отримуємо від них списки критичних установ, які неможливо вимикати. Компанія самостійно це не вирішує. підтримка ДТЕК

Важливо розуміти, що окрім планових є й аварійні відключення. В такому випадку можуть знеструмлювати й інфраструктурні об'єкти. Здебільшого, в них є резервне джерело живлення.

Якщо ви потребуєте постійної наявності електроенергії, наприклад за медичними потребами, варто потурбуватися про це окремо. Зазначимо, для планових відключень встановлена максимальна тривалість одного "вікна" — 7 годин без світла. В аварійних відключень обмежень немає.

