Від чого залежить тривалість відключень світла у Києві: названі головні фактори

Деякі кияни вже зараз часом сидять без електрики по 18 годин

Київ може частково покрити свої потреби у електропостачанні за рахунок власної генерації. Проте тривалість майбутніх відключень світла залежить від кількох чинників.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

Він зазначив, що часом у столиці світу немає до 14 години на добу (а деякі кияни були без електрики навіть 18 години). Однак надалі, за словами Продана, стан енергозабезпечення Києва залежатиме від того, чи збережуться обстріли, а також від того, чи працює його власна генерація.

Київ може частково покрити свої потреби за рахунок власної генерації. Але все залежить від того, чи наша генерація працює в повному обсязі, чи щось пошкоджено. сказав Продан

