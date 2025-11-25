Скільки ще в Україні відключатимуть світло: названо місяць, коли з графіками стане легше

Згодом буде більше електроенергії, яку не потрібно буде доставляти з регіону в регіон

Тривалі відключення світла в Україні можуть затягтися до весни. Тоді енергосистемі допоможуть сонячні електростанції.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

На його думку, ситуація із відключеннями затягнеться надовго.

Ці відключення може покращаться в межах 1-2 годин, але це не факт. Ми повинні бути готові до того, що ці 14-16 годин затягнуться аж до березня сказав Попенко

Експерт пояснив, що у березні з’явиться сонце, а сонячні електростанції знаходяться у різних регіонах, тому в деяких областях буде краще. Буде більше електроенергії, яку не потрібно буде доставляти з регіону в регіон та залучати всю інфраструктуру "Укренерго".

Але це реально до березня. І то не до початку березня. Цього року реальна ситуація з електроенергією завдяки СЕС почала покращуватися з 10-12 березня підкреслив Попенко

