Некоторым очередям повезет: какие графики отключений 28 ноября

Украинцы уже несколько недель вынуждены жить в условиях постоянных отключений света из-за российских атак на энергетику. Так что в пятницу, 28 ноября, в течение суток в стране будет действовать сразу от 0,5 до 2,5 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго"

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Харьковская область

1.1 10:00–13:30;

1.2 00:00–03:00; 10:00–13:30; 17:00–22:00

2.1 08:00–13:30; 20:30-22:00

2.2 10:00–13:30; 20:30-24:00

3.1 13:30-17:00

3.2 03:00-06:30; 10:00–17:00

4.1 13:30-17:00

4.2 13:30-17:00

5.1 06:30-10:00; 17:00-20:30

5.2 06:30-10:00; 13:30–20:00

6.1 08:00–10:00; 17:00-20:30

6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30

Львовская область

Графики отключений во Львовской области 28 ноября

Тернопольская область

Графики отключений в Тернопольской области 28 ноября

Запорожская область

1.1: 09:00-14:00, 18:00-22:30;

1.2: 00:00-05:00, 18:00-23:00;

2.1: 05:30-09:30, 13:30-18:30;

2.2: 04:30-09:30, 13:30-18:30;

3.1: 09:00–14:00;

3.2: 09:00–14:00;

4.1: 13:30-18:30, 22:30-24:00;

4.2: 07:30-09:30, 13:30-18:30;

5.1: 09:00-14:00, 18:00-20:30;

5.2: 09:00-14:00, 18:00-20:30;

6.1: 00:00-00:30, 07:30-09:30, 13:30-18:30;

6.2: 00:00-00:30, 05:30-09:30, 18:00-22:30.

Киевская область

Графики отключений в Киевской области 28 ноября

Киев

Графики отключений в Киеве 28 ноября

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 28 ноября

Одесская область

Графики отключений в Одесской области 28 ноября

Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 28 ноября

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 28 ноября

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 28 ноября

Закарпатская область

Графики отключений в Закарпатской области 28 ноября

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 28 ноября

Черкасская область

1.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;

1.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;

2.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;

2.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00;

3.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00;

3.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00;

4.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00;

4.2 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00;

5.1 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 23:00;

5.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00;

6.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00;

6.2 11:00 — 14:00, 16:00 — 18:00.

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 28 ноября

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 28 ноября

Волынская область

Графики отключений в Волынской области 28 ноября

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 28 ноября

Николаевская область

1.1 — 07:30 — 11:00; 18:00 — 21:30;

1.2 – 11:00 – 17:30;

2.1 – 14:30 – 18:00;

2.2 – 07:30 – 11:00; 14:30 — 18:00;

3.1 – 05:30 – 07:30; 14:30 — 18:00;

3.2 – 07:30 – 11:00;

4.1 – 05:30 – 07:30; 14:30 – 17:30;

4.2 – 07:30 – 11:00;

5.1 – 11:00 – 14:30; 21:30 — 23:30;

5.2 – 05:30 – 07:30; 11:00 — 14:30;

6.1 – 11:00 – 14:30; 18:00 — 20:30;

6.2 – 11:00 – 14:30; 18:00 — 20:30.

Кировоградская область

Очередь 1.1: 04-06, 12-14, 16-18

Очередь 1.2: 08-10, 12-14, 20-22

Очередь 2.1: 08-10, 12-14, 16-18

Очередь 2.2: 08-10, 16-18, 20-22

Очередь 3.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 3.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18

Очередь 4.1: 06-08, 10-12, 18-20

Очередь 4.2: 06-08, 10-12, 14-16

Очередь 5.1: 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 5.2: 14-16, 18-20

Очередь 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 6.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 28 ноября

Как рассказала "Телеграфу" Ольга Буславец, министр энергетики Украины в 2020 году, с приходом морозов отключений станет больше, ведь резервов для восстановления энергетики мало.