Сидітиме без світла по 7 годин. Які відключення діють 29 листопада

Українці вже протягом кількох тижнів змушені жити в умовах постійних відключень світла через російські атаки на енергетику. Тож у суботу, 29 листопада, протягом доби в країні буде діяти одразу від 0,5 до 2,5 черг відключення, повідомляє "Укренерго"

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 29 листопада

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 29 листопада

Львівська область

Графіки відключень у Львівській області 29 листопада

Тернопільська область

Графіки відключень у Тернопільській області 29 листопада

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 29 листопада

Кіровоградська область

Черга 1.1: 00-02, 12-14, 20-22

Черга 1.2: 12-14, 16-18, 20-22

Черга 2.1: 04-06, 12-14, 16-18

Черга 2.2: 08-10, 12-14, 16-18

Черга 3.1: 08-10, 13-14, 16-18

Черга 3.2: 08-10, 16-18

Черга 4.1: 10-12, 14-16, 22-24

Черга 4.2: 02-04, 10-12, 14-16, 22-24

Черга 5.1: 06-08, 14-16, 18-20

Черга 5.2: 07-08, 14-16, 18-20

Черга 6.1: 07-08, 10-12, 18-20

Черга 6.2: 10-12, 14-16, 18-20

Рівненська область

Графіки відключень у Рівненській області 29 листопада

Київська область

Графіки відключень у Київській області 29 листопада

Київ

Графіки відключень у Києві 29 листопада

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 29 листопада

Одеська область

Графіки відключень в Одеській області 29 листопада

Миколаївська область

1.1 – 11:30 — 15:00;

1.2 – 15:00 — 18:30; 22:00 — 23:30;

2.1 – 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

2.2 – 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

3.1 – 08:00 — 11:30;

3.2 – 12:30 — 17:30;

4.1 – 11:30 — 15:00; 18:30 – 20:30;

4.2 – 15:00 — 18:30;

5.1 – 10:30 – 11:30; 15:00 — 18:30;

5.2 – 08:00 – 11:30; 22:00 — 23:30;

6.1 – 08:00 – 11:30; 18:30 — 20:30;

6.2 – 15:00 – 18:30.

Запорізька область

1.1: 12:30 – 17:00, 21:00 – 24:00

1.2: 03:00 – 08:00, 21:00 – 24:00

2.1: 07:00 – 12:00

2.2: 07:00 – 12:00, 16:30 – 18:30

3.1: 12:00 – 17:00

3.2: 12:00 – 17:00

4.1: 00:00 – 03:30, 16:30 – 21:30

4.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30

5.1: 12:00 — 17:00

5.2: 12:00 — 17:00

6.1: 16:30 — 21:30

6.2: 09:30 — 12:30, 16:30 — 20:30

Харківська область

1.1 07:00-10:30; 17:30-20:00;

1.2 07:00-10:30; 17:30-20:00;

2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00;

2.2 14:00-21:00;

3.1 10:30-14:00;

3.2 10:30-14:00;

4.1 10:30-14:00; 21:00-24:00;

4.2 00:00-03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00;

5.1 06:30-10:00; 14:00-17:30;

5.2 06:30-10:00; 14:00-17:30;

6.1 08:00-10:00; 14:00-17:30;

6.2 03:30-07:00; 13:00-17:30;

Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 29 листопада

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 29 листопада

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 29 листопада

Черкаська область

1.1 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00

1.2 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00

2.1 11:00 — 13:00, 17:00 — 20:00

2.2 17:00 — 20:00

3.1 13:00 — 15:00, 17:00 — 19:00

3.2 13:00 — 15:00, 17:00 — 19:00

4.1 13:00 -15:00, 19:00 — 21:00

4.2 08:00 — 11:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00

5.1 13:00 — 15:00, 21:00 — 23:00

5.2 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

6.1 08:00 — 11:00, 15:00 — 17:00

6.2 08:00 — 11:00, 15:00 — 17:00

Закарпатська область

Графіки відключень у Закарпатській області 29 листопада

Івано-Франківська область

Графіки відключень у Івано-Франківській області 29 листопада

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 29 листопада

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 29 листопада

Раніше "Телеграф" розповідав, чому може бути відсутнє світло, хоча за графіком відключень немає.