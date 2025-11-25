Опалення зникло після удару у Києві: експерт повідомив, як довго можуть тривати відключення

Експерт пояснив, від чого залежить робота опалення в Києві

Внаслідок російської атаки на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури в деяких районах Києва. Зранку подача тепла була обмежена для Печерського, Голосіївського районів, а також в окремих будинках у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах.

"Телеграф" запитав у експерта з енергетики Андрія Закревського, чому опалення може зникати після обстрілів, а також як довго воно може бути відсутнє.

За словами спеціаліста, робота теплопостачання напряму залежить від функціонування насосних станцій, які забезпечують циркуляцію води й теплоносія.

Насоси качають каналізаційні, стічні води та холодну і гарячу воду, теплоносій. Якщо немає аварійної генерації (генератора) у котельній чи перекачуючої каналізаційній станції — відключають і воду, і опалення Андрій Закревський

Андрій Закревський

Експерт також пояснив, у яких умовах теплопостачання може залишатися відсутнім тривалий час. За його словами, система технічно здатна витримувати паузи, якщо температура повітря залишається на плюсових значеннях, однак за холодної погоди виникає ризик замерзання теплоносія.

"Якщо середньодобова температура вище 4 градусів — технологічно не буде наслідків. Якщо нижче — треба зливати теплоносій або замінювати його на незамерзаючий", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні теплові мережі перебувають у зношеному стані, а обсяги газу є обмеженими, тому комунальні служби змушені шукати способи економії. Останні дві-три зими були відносно теплими, що дозволяло подавати теплоносій на мінімальному рівні.