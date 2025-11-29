Будет сидеть без света по 7 часов. Какие отключения действуют 29 ноября

Украинцы уже несколько недель вынуждены жить в условиях постоянных отключений света из-за российских атак на энергетику. Так что в субботу, 29 ноября, в течение суток в стране будет действовать сразу от 0,5 до 2,5 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго"