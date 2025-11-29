Будет сидеть без света по 7 часов. Какие отключения действуют 29 ноября
Украинцы уже несколько недель вынуждены жить в условиях постоянных отключений света из-за российских атак на энергетику. Так что в субботу, 29 ноября, в течение суток в стране будет действовать сразу от 0,5 до 2,5 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго"
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Хмельницкая область
Винницкая область
Львовская область
Тернопольская область
Житомирская область
Кировоградская область
- Очередь 1.1: 00-02, 12-14, 20-22
- Очередь 1.2: 12-14, 16-18, 20-22
- Очередь 2.1: 04-06, 12-14, 16-18
- Очередь 2.2: 08-10, 12-14, 16-18
- Очередь 3.1: 08-10, 13-14, 16-18
- Очередь 3.2: 08-10, 16-18
- Очередь 4.1: 10-12, 14-16, 22-24
- Очередь 4.2: 02-04, 10-12, 14-16, 22-24
- Очередь 5.1: 06-08, 14-16, 18-20
- Очередь 5.2: 07-08, 14-16, 18-20
- Очередь 6.1: 07-08, 10-12, 18-20
- Очередь 6.2: 10-12, 14-16, 18-20
Ровенская область
Киевская область
Киев
Днепропетровская область
Одесская область
Николаевская область
- 1.1 – 11:30 – 15:00;
- 1.2 – 15:00 – 18:30; 22:00 — 23:30;
- 2.1 – 11:30 – 15:00; 18:30 — 22:00;
- 2.2 – 11:30 – 15:00; 18:30 — 22:00;
- 3.1 – 08:00 – 11:30;
- 3.2 – 12:30 – 17:30;
- 4.1 – 11:30 – 15:00; 18:30 – 20:30;
- 4.2 – 15:00 – 18:30;
- 5.1 – 10:30 – 11:30; 15:00 — 18:30;
- 5.2 – 08:00 – 11:30; 22:00 — 23:30;
- 6.1 – 08:00 – 11:30; 18:30 — 20:30;
- 6.2 – 15:00 – 18:30.
Запорожская область
- 1.1: 12:30 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 1.2: 03:00 – 08:00, 21:00 – 24:00
- 2.1: 07:00 – 12:00
- 2.2: 07:00 – 12:00, 16:30 – 18:30
- 3.1: 12:00 – 17:00
- 3.2: 12:00 – 17:00
- 4.1: 00:00 – 03:30, 16:30 – 21:30
- 4.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30
- 5.1: 12:00 — 17:00
- 5.2: 12:00 — 17:00
- 6.1: 16:30 — 21:30
- 6.2: 09:30 — 12:30, 16:30 — 20:30
Харьковская область
- 1.1 07:00–10:30; 17:30-20:00;
- 1.2 07:00–10:30; 17:30-20:00;
- 2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00;
- 2.2 14:00–21:00;
- 3.1 10:30–14:00;
- 3.2 10:30–14:00;
- 4.1 10:30–14:00; 21:00-24:00;
- 4.2 00:00–03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00;
- 5.1 06:30-10:00; 14:00–17:30;
- 5.2 06:30-10:00; 14:00–17:30;
- 6.1 08:00–10:00; 14:00–17:30;
- 6.2 03:30-07:00; 13:00–17:30;
Волынская область
Черниговская область
Черновицкая область
Черкасская область
- 1.1 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00
- 1.2 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00
- 2.1 11:00 — 13:00, 17:00 — 20:00
- 2.2 17:00 — 20:00
- 3.1 13:00 — 15:00, 17:00 — 19:00
- 3.2 13:00 — 15:00, 17:00 — 19:00
- 4.1 13:00 -15:00, 19:00 — 21:00
- 4.2 08:00 — 11:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00
- 5.1 13:00 — 15:00, 21:00 — 23:00
- 5.2 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
- 6.1 08:00 — 11:00, 15:00 — 17:00
- 6.2 08:00 — 11:00, 15:00 — 17:00
Закарпатская область
Ивано-Франковская область
Сумская область
Полтавская область
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему может отсутствовать свет, хотя по графику отключений нет.