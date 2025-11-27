Ціни в Україні через відключення злетять на третину? Експерти оцінили загрозу

Економіст розповів, чи повториться ситуація зими 2022-2023 років.

Ціни на продукти в Україні через відключення світла можуть зрости на 30%. Про це днями у коментарі ЗМІ розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Дмитро Марчук. "Телеграф" звернувся до експертів, щоб дізнатися, чи це так?

За словами Марчука, "ситуація може повторити сценарій зими 2022-2023 років, коли через масштабні блекаути виробники змушені були використовувати генератори, що суттєво збільшило собівартість продукції". Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко у матеріалі "Популярний овоч подорожчав з літа у 8 разів. Чому "злетіли" ціни" дав "Телеграфу" більш оптимістичну оцінку. Як зазначив фахівець, якщо раніше перебої з електрикою були трагедією, то зараз уже бізнес встиг адаптуватися.

Зростання цін через блекаути

"Багато підприємств мають своє автономне енергетичне забезпечення. Причому деякі виробляють енергію з відходів. У великих виробників зараз проблем з енергією не існує", – запевнив Охріменко.

Президент асоціації "Теплиці України", голова правління ПрАТ Комбінат "Тепличний" Євген Чернишенко підтримав Охріменко в оцінці того, що відбувається: "У мене є своя сонячна генерація та газова когенерація. Я переключився, десь тижнів два на "острові" був".

Але якщо в Україні відключать газ, то для його підприємства це може стати проблемою. Адже на одній сонячній енергії, особливо взимку, генерацію не витягти, застеріг Чернишенко.

Нагадаємо, що деякі овочі в Україні не стали масовими через війну.

Також "Телеграф" повідомляв про можливе подорожчання картоплі до 20 гривень за кілограм.