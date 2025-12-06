Відключень буде менше. Які графіки діють 6 грудня

Українці вже протягом кількох тижнів змушені жити в умовах постійних відключень світла через російські атаки на енергетику. Тож у суботу, 6 грудня, протягом доби в країні буде діяти одразу від 0,5 до 2,5 черг відключення, повідомляє "Укренерго"

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Графіки відключень світла у Києві 6 грудня

Хмельницька область

Графіки відключень світла у Хмельницькій області 6 грудня

Київська область

Графіки відключень світла у Київській області 6 грудня

Чернігівська область

Графіки відключень світла у Чернігівській області 6 грудня

Черкаська область

1.1 06:00 — 09:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 22:00

1.2 07:00 — 09:00, 13:00 — 15:00, 21:00 — 23:00

2.1 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00

2.2 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00

3.1 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00

3.2 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

4.1 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00

4.2 11:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

5.1 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00

5.2 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00

6.1 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00

6.2 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00

Чернівецька область

Графіки відключень світла у Чернівецькій області 6 грудня

Рівненська область

Графіки відключень світла у Рівненській області 6 грудня

Львівська область

Графіки відключень світла у Львівській області 6 грудня

Закарпатська область

Графіки відключень світла в Закарпатській області 6 грудня

Івано-Франківська область

Графіки відключень світла в Івано-Франківській області 6 грудня

Волинська область

Графіки відключень світла у Волинській області 6 грудня

Вінницька область

Графіки відключень світла у Вінницькій області 6 грудня

Миколаївська область

1.1 – 00:00 — 00:30; 13:00 — 16:30; 23:30 — 00:00;

1.2 – 09:30 — 13:00;

2.1 – 13:00 — 16:30; 20:00 — 22:30;

2.2 – 09:30 — 13:00;

3.1 – 09:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;

3.2 – 13:00 — 16:30;

4.1 – 08:30 — 09:30; 16:30 — 20:00;

4.2 – 06:00 — 09:30; 16:30 — 20:00;

5.1 – 16:30 – 20:00;

5.2 – 06:30 — 09:30; 13:00 — 16:30;

6.1 – 09:30 — 13:00; 16:30 — 20:00;

6.2 – 08:30 — 09:30; 20:00 — 23:30.

Кіровоградська область

1.1: 06-08, 14-16, 18-20

1.2: 06-08, 14-16, 18-20

2.1: 07-08, 10-12, 18-19, 22-23

2.2: 10-12, 14-16, 22-24

3.1: 10-12, 14-16, 18-20, 22-23

3.2: 10-12, 14-16, 18-20

4.1: 08-10, 16-18, 20-22

4.2: 08-10, 16-18, 20-22

5.1: 12-14, 20-22

5.2: 12-14, 16-18, 20-22

6.1: 08-10, 12-14, 16-18

6.2: 09-10, 12-14, 16-18

Харківська область

1.1 07:00-10:30; 17:30-21:00

1.2 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.2 09:00-10:30; 14:00-21:00

3.1 10:30-14:00; 21:00-23:00

3.2 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.1 10:30-14:00; 17:30-19:00; 21:00-22:00

4.2 10:30-14:00; 21:00-23:00

5.1 14:00-17:30

5.2 14:00-17:30

6.1 06:00-07:00; 14:00-17:30

6.2 06:00-07:00; 14:00-17:30

Запорізька область

1.1: 05:30 – 10:30

1.2: 15:00 – 20:00

2.1: 10:30 – 15:30

2.2: 10:30 – 15:30

3.1: 06:30 – 11:00, 15:00 – 20:00

3.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 19:30

4.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 23:30

4.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 23:30

5.1: 15:00 – 20:00

5.2: 08:30 – 11:30, 15:00 – 20:00

6.1: 19:30 – 24:00

6.2: 13:30 – 15:30, 19:30 – 22:30

Одеська область

Графіки відключень світла в Одеській області 6 грудня

Дніпропетровська область

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області 6 грудня

Сумська область

Графіки відключень світла у Сумській області 6 грудня

Полтавська область

Графіки відключень світла у Полтавській області 6 грудня

Житомирська область

Графіки відключень світла у Житомирській області 6 грудня

Тернопільська область

Графіки відключень світла у Тернопільській області 6 грудня

Нагадаємо, що мер міста Віталій Кличко у коментарі "Телеграфу" не виключив можливість блекауту для Києва цією зимою. Він також порадив киянам запастись водою.