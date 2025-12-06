Відключень буде менше. Які графіки діють 6 грудня
Українці вже протягом кількох тижнів змушені жити в умовах постійних відключень світла через російські атаки на енергетику. Тож у суботу, 6 грудня, протягом доби в країні буде діяти одразу від 0,5 до 2,5 черг відключення, повідомляє "Укренерго"
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Хмельницька область
Київська область
Чернігівська область
Черкаська область
- 1.1 06:00 — 09:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 22:00
- 1.2 07:00 — 09:00, 13:00 — 15:00, 21:00 — 23:00
- 2.1 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00
- 2.2 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00
- 3.1 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00
- 3.2 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
- 4.1 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00
- 4.2 11:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
- 5.1 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00
- 5.2 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00
- 6.1 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00
- 6.2 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00
Чернівецька область
Рівненська область
Львівська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Волинська область
Вінницька область
Миколаївська область
- 1.1 – 00:00 — 00:30; 13:00 — 16:30; 23:30 — 00:00;
- 1.2 – 09:30 — 13:00;
- 2.1 – 13:00 — 16:30; 20:00 — 22:30;
- 2.2 – 09:30 — 13:00;
- 3.1 – 09:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;
- 3.2 – 13:00 — 16:30;
- 4.1 – 08:30 — 09:30; 16:30 — 20:00;
- 4.2 – 06:00 — 09:30; 16:30 — 20:00;
- 5.1 – 16:30 – 20:00;
- 5.2 – 06:30 — 09:30; 13:00 — 16:30;
- 6.1 – 09:30 — 13:00; 16:30 — 20:00;
- 6.2 – 08:30 — 09:30; 20:00 — 23:30.
Кіровоградська область
- 1.1: 06-08, 14-16, 18-20
- 1.2: 06-08, 14-16, 18-20
- 2.1: 07-08, 10-12, 18-19, 22-23
- 2.2: 10-12, 14-16, 22-24
- 3.1: 10-12, 14-16, 18-20, 22-23
- 3.2: 10-12, 14-16, 18-20
- 4.1: 08-10, 16-18, 20-22
- 4.2: 08-10, 16-18, 20-22
- 5.1: 12-14, 20-22
- 5.2: 12-14, 16-18, 20-22
- 6.1: 08-10, 12-14, 16-18
- 6.2: 09-10, 12-14, 16-18
Харківська область
- 1.1 07:00-10:30; 17:30-21:00
- 1.2 07:00-10:30; 17:30-21:00
- 2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00
- 2.2 09:00-10:30; 14:00-21:00
- 3.1 10:30-14:00; 21:00-23:00
- 3.2 10:30-14:00; 21:00-24:00
- 4.1 10:30-14:00; 17:30-19:00; 21:00-22:00
- 4.2 10:30-14:00; 21:00-23:00
- 5.1 14:00-17:30
- 5.2 14:00-17:30
- 6.1 06:00-07:00; 14:00-17:30
- 6.2 06:00-07:00; 14:00-17:30
Запорізька область
- 1.1: 05:30 – 10:30
- 1.2: 15:00 – 20:00
- 2.1: 10:30 – 15:30
- 2.2: 10:30 – 15:30
- 3.1: 06:30 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 3.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 19:30
- 4.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 23:30
- 4.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 23:30
- 5.1: 15:00 – 20:00
- 5.2: 08:30 – 11:30, 15:00 – 20:00
- 6.1: 19:30 – 24:00
- 6.2: 13:30 – 15:30, 19:30 – 22:30
Одеська область
Дніпропетровська область
Сумська область
Полтавська область
Житомирська область
Тернопільська область
Нагадаємо, що мер міста Віталій Кличко у коментарі "Телеграфу" не виключив можливість блекауту для Києва цією зимою. Він також порадив киянам запастись водою.