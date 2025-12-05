Кличко не виключив можливість блекауту для Києва і дав пораду, як підготуватися до найгіршого сценарію

За його словами, КМДА не може прогнозувати наслідки обстрілів росіян

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада прораховує різні варіанти розвитку подій узимку, не виключаючи "найгірший сценарій, коли не буде світла, так званий блекаут". Проте КМДА не може передбачити наслідки та підступність ворожих дій.

Що треба знати:

КМДА прораховує найгірший варіант розвитку ситуації в Києві

Влада закупила обладнання для генерації світла й тепла

Мер закликав жителів столиці підготуватися до відсутності світла, води та тепла

Таку заяву міський голова зробив у коментарі "Телеграфу". Він також закликав містян підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій.

"Я вам можу сказати: ми прораховуємо різні варіанти розвитку подій, не виключаємо навіть найгірший сценарій, коли не буде світла, так званий блекаут", – сказав Кличко.

КМДА закупила ключове обладнання для генерації електроенергії та теплопостачання. Що стосується водопостачання, теплопостачання, водовідведення, опалення, за його словами, місцева влада також прорахувала і такі речі.

Пріоритетна задача – забезпечення теплом та світлом ключових лікарень, пунктів обігріву, школ, дитячих садків тощо. Для забезпечення водопостачання, теплопостачання, та відведення задіюються локальні котельні.

"Наше місто будували ще за радянських часів централізовано, тому у нас ТЭЦ-5, ТЭЦ-6. З двох ТЭЦ загалом теплопостачання було по всьому місту. Зараз ми децентралізуємо, можна сказати, теплопостачання, електропостачання", – пояснив мер.

Він закликав мешканців столиці також підготуватися до надзвичайної ситуації. Для цього треба тримати павербанки зарядженими, зробити запаси питної води, продуктів тривалого зберігання, підготувати теплі речі.

За словами Кличка, КМДА допомагає протиповітряним силам та РЕБ, хоча це функція Міністерства оборони.

"Тобто по всім напрямкам робота іде. Гарантувати я не хочу, тому що це буде неправдою. Ми не можемо прогнозувати наслідки та підступність дій росіян", – резюмував міський голова.

Нагадаємо, народний депутат України, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, що хоча Україна живе в умовах жорстких обмежень електроенергії, загрози блекауту немає. Водночас регулярні відключення ймовірно, будуть з нами до кінця холодного сезону.