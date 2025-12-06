Отключений будет меньше. Какие графики действуют 6 декабря

Украинцы уже несколько недель вынуждены жить в условиях постоянных отключений света из-за российских атак на энергетику. В субботу, 6 декабря, в течение суток в стране будет действовать сразу от 0,5 до 2,5 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго"

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Графики отключения света в Киеве 6 декабря

Хмельницкая область

Графики отключения света в Хмельницкой области 6 декабря

Киевская область

Графики отключения света в Киевской области 6 декабря

Черниговская область

Графики отключения света в Черниговской области 6 декабря

Черкасская область

1.1 06:00 — 09:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 22:00

1.2 07:00 — 09:00, 13:00 — 15:00, 21:00 — 23:00

2.1 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00

2.2 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00

3.1 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00

3.2 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

4.1 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00

4.2 11:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

5.1 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00

5.2 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00

6.1 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00

6.2 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00

Черновицкая область

Графики отключения света в Черновицкой области 6 декабря

Ровенская область

Графики отключения света в Ровенской области 6 декабря

Львовская область

Графики отключения света во Львовской области 6 декабря

Закарпатская область

Графики отключения света в Закарпатской области 6 декабря

Ивано-Франковская область

Графики отключения света в Ивано-Франковской области 6 декабря

Волынская область

Графики отключения света в Волынской области 6 декабря

Винницкая область

Графики отключения света в Винницкой области 6 декабря

Николаевская область

1.1 – 00:00 – 00:30; 13:00 — 16:30; 23:30 — 00:00;

1.2 – 09:30 – 13:00;

2.1 – 13:00 – 16:30; 20:00 — 22:30;

2.2 – 09:30 – 13:00;

3.1 – 09:30 – 13:00; 20:00 — 23:30;

3.2 – 13:00 – 16:30;

4.1 – 08:30 – 09:30; 16:30 — 20:00;

4.2 – 06:00 – 09:30; 16:30 — 20:00;

5.1 – 16:30 – 20:00;

5.2 – 06:30 – 09:30; 13:00 — 16:30;

6.1 – 09:30 – 13:00; 16:30 — 20:00;

6.2 – 08:30 – 09:30; 20:00 — 23:30.

Кировоградская область

1.1: 06-08, 14-16, 18-20

1.2: 06-08, 14-16, 18-20

2.1: 07-08, 10-12, 18-19, 22-23

2.2: 10-12, 14-16, 22-24

3.1: 10-12, 14-16, 18-20, 22-23

3.2: 10-12, 14-16, 18-20

4.1: 08-10, 16-18, 20-22

4.2: 08-10, 16-18, 20-22

5.1: 12-14, 20-22

5.2: 12-14, 16-18, 20-22

6.1: 08-10, 12-14, 16-18

6.2: 09-10, 12-14, 16-18

Харьковская область

1.1 07:00–10:30; 17:30-21:00

1.2 07:00–10:30; 17:30-21:00

2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00

2.2 09:00–10:30; 14:00–21:00

3.1 10:30–14:00; 21:00-23:00

3.2 10:30–14:00; 21:00-24:00

4.1 10:30–14:00; 17:30-19:00; 21:00-22:00

4.2 10:30–14:00; 21:00-23:00

5.1 14:00-17:30

5.2 14:00-17:30

6.1 06:00-07:00; 14:00–17:30

6.2 06:00-07:00; 14:00–17:30

Запорожская область

1.1: 05:30 – 10:30

1.2: 15:00 – 20:00

2.1: 10:30 – 15:30

2.2: 10:30 – 15:30

3.1: 06:30 – 11:00, 15:00 – 20:00

3.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 19:30

4.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 23:30

4.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 23:30

5.1: 15:00 – 20:00

5.2: 08:30 – 11:30, 15:00 – 20:00

6.1: 19:30 – 24:00

6.2: 13:30 – 15:30, 19:30 – 22:30

Одесская область

Графики отключения света в Одесской области 6 декабря

Днепропетровская область

Графики отключения света в Днепропетровской области 6 декабря

Сумская область

Графики отключения света в Сумской области 6 декабря

Полтавская область

Графики отключения света в Полтавской области 6 декабря

Житомирская область

Графики отключения света в Житомирской области 6 декабря

Тернопольская область

Графики отключения света в Тернопольской области 6 декабря

Напомним, что мэр города Виталий Кличко в комментарии "Телеграфу" не исключил возможность блэкаута для Киева этой зимой. Он также посоветовал киевлянам запастись водой.