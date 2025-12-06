Отключений будет меньше. Какие графики действуют 6 декабря
Украинцы уже несколько недель вынуждены жить в условиях постоянных отключений света из-за российских атак на энергетику. В субботу, 6 декабря, в течение суток в стране будет действовать сразу от 0,5 до 2,5 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго"
Киев
Хмельницкая область
Киевская область
Черниговская область
Черкасская область
- 1.1 06:00 — 09:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 22:00
- 1.2 07:00 — 09:00, 13:00 — 15:00, 21:00 — 23:00
- 2.1 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00
- 2.2 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00
- 3.1 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00
- 3.2 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
- 4.1 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00
- 4.2 11:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
- 5.1 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00
- 5.2 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00
- 6.1 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00
- 6.2 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00
Черновицкая область
Ровенская область
Львовская область
Закарпатская область
Ивано-Франковская область
Волынская область
Винницкая область
Николаевская область
- 1.1 – 00:00 – 00:30; 13:00 — 16:30; 23:30 — 00:00;
- 1.2 – 09:30 – 13:00;
- 2.1 – 13:00 – 16:30; 20:00 — 22:30;
- 2.2 – 09:30 – 13:00;
- 3.1 – 09:30 – 13:00; 20:00 — 23:30;
- 3.2 – 13:00 – 16:30;
- 4.1 – 08:30 – 09:30; 16:30 — 20:00;
- 4.2 – 06:00 – 09:30; 16:30 — 20:00;
- 5.1 – 16:30 – 20:00;
- 5.2 – 06:30 – 09:30; 13:00 — 16:30;
- 6.1 – 09:30 – 13:00; 16:30 — 20:00;
- 6.2 – 08:30 – 09:30; 20:00 — 23:30.
Кировоградская область
- 1.1: 06-08, 14-16, 18-20
- 1.2: 06-08, 14-16, 18-20
- 2.1: 07-08, 10-12, 18-19, 22-23
- 2.2: 10-12, 14-16, 22-24
- 3.1: 10-12, 14-16, 18-20, 22-23
- 3.2: 10-12, 14-16, 18-20
- 4.1: 08-10, 16-18, 20-22
- 4.2: 08-10, 16-18, 20-22
- 5.1: 12-14, 20-22
- 5.2: 12-14, 16-18, 20-22
- 6.1: 08-10, 12-14, 16-18
- 6.2: 09-10, 12-14, 16-18
Харьковская область
- 1.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
- 1.2 07:00–10:30; 17:30-21:00
- 2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
- 2.2 09:00–10:30; 14:00–21:00
- 3.1 10:30–14:00; 21:00-23:00
- 3.2 10:30–14:00; 21:00-24:00
- 4.1 10:30–14:00; 17:30-19:00; 21:00-22:00
- 4.2 10:30–14:00; 21:00-23:00
- 5.1 14:00-17:30
- 5.2 14:00-17:30
- 6.1 06:00-07:00; 14:00–17:30
- 6.2 06:00-07:00; 14:00–17:30
Запорожская область
- 1.1: 05:30 – 10:30
- 1.2: 15:00 – 20:00
- 2.1: 10:30 – 15:30
- 2.2: 10:30 – 15:30
- 3.1: 06:30 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 3.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 19:30
- 4.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 23:30
- 4.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 23:30
- 5.1: 15:00 – 20:00
- 5.2: 08:30 – 11:30, 15:00 – 20:00
- 6.1: 19:30 – 24:00
- 6.2: 13:30 – 15:30, 19:30 – 22:30
Одесская область
Днепропетровская область
Сумская область
Полтавская область
Житомирская область
Тернопольская область
Напомним, что мэр города Виталий Кличко в комментарии "Телеграфу" не исключил возможность блэкаута для Киева этой зимой. Он также посоветовал киевлянам запастись водой.