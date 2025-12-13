Російську музику в Україні заблокують? Нардеп розповів про важливе рішення

Стрімінгові платформи самі назвали один з варіантів реалізації цього плану

В Україні почнуть блокувати російських виконавців на стрімінгових платформах, відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО). Частина російських артистів вже списку тих, які не звучатимуть в Україні.

Про це повідомив голова підкомітету з музіндустрії Олександр Санченко, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, реалізувати цю ідею вдалось завдяки спільній роботі СБУ, Мінкульту та РНБО.

Що треба знати:

Представники стрімінгових платформ допомагають РНБО заблокувати російських виконавців

Наразі готується блокування понад 120 артистів

Російськомовні пісні українських виконавців блокуватись не будуть

"Ми (UAME — ІФ-У) зробили відкриту google-форму і звернулися до музичних медіа із закликом допомогти інформаційно. Туди додали перелік виконавців і подали до Служби безпеки України, а вони чи в Мінкульт подають, чи до РНБО. Частина уже винесена, частина в процесі", — сказав Санченко.

За його словами, уже проведена комунікація з представниками стримінгових платформ, щоб почути їхню думку, як би вони змогли реалізувати заборону російської музики в Україні. Було названо два дієвих варіанти.

"Або законом приймаєте, що, наприклад, по мовній ознаці треба забороняти, тоді ми будемо реагувати; або у вас є санкції РНБО по конкретних артистах і ви звертаєтеся, що ви хочете заблокувати по геолокації, щоб вони не видавалися в Україні, або видалити, якщо це має відношення до тероризму чи таке інше", — розповів Санченко.

Він наголосив, що перший варіант виявися не валідним, тому наразі в Офісі президента і профільному підкомітеті парламенту йде робота над тим, щоб рішення РНБО зʼявилося швидше. Зараз проходить процес по перших 120 артистах, і найближчим часом інформація про них буде відправлена від РНБО до музичних платформ.

При цьому точно відповісти, чи усі платформи погодились на такі умови, Санченко не зміг. Але додав, що це буде зрозуміло до березня 2026 року. Санченко також розповів і про плани на так званих "хороших русских".

"Ще в минулому законодавстві ми передбачали "білі списки", там є процедура, поки нуль артистів в тих списках. Це означає, що цей артист публічно пише в СБУ, що засуджує російську агресію, і далі приймається рішення, що ми його можемо залишати в медійному полі. Ми зробили такий жест декілька років тому, бо думали, що це буде їх спонукати виходити з такою позицією, що нам було важливо інформаційно, але ніхтот не подався", — розповів голова підкомітету.

Що стосується російськомовних пісень українських артистів, на його думку, їхня кількість буде зменшуватися природним шляхом, особливо якщо держава буде підтримувати україномовну музику.

