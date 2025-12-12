Помер Степан Гіга: що відомо

Останні тижні стан здоров'я артиста різко погіршився

У п’ятницю, 12 грудня, у віці 66-ти років у Львові внаслідок хвороби помер відомий співак Степан Гіга. Про смерть артиста повідомило видання ZAXID.NET з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що Степан Гіга помер в реанімації Першого ТМО Львова. Останні кілька тижнів стан здоров'я артиста різко погіршися. Команда співака змушена була скасувати всі концерти та масові заходи з його участю.

Напередодні у мережі почала поширюватися інформація про те, що виконавцю ампутували ногу і він впав у кому. Однак в команді артиста інформацію про кому не підтверджували. У середу, 10 грудня, піарниця Ірена Зайко вийшла на зв’язок і повідомила, що стан Степана Гіги важкий, але стабільний, він отримує всю необхідну медичну допомогу, а відновлення потребує часу.

Зазначимо, що підтвердження інформації про смерть Степана Гіги на фоціальних сторінках артистів наразі немає. Його команда поки що не виходила на зв'язок після повідомлень про смерть виконавця.

