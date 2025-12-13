Российскую музыку в Украине заблокируют? Нардеп рассказал о важном решении

Стриминговые платформы сами назвали один из вариантов реализации этого плана

В Украине начнут блокировать российских исполнителей на стриминговых платформах в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Часть российских артистов уже в списке тех, кто не будет звучать в Украине.

Об этом сообщил глава подкомитета по музиндустрии Александр Санченко, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, реализовать эту идею удалось благодаря совместной работе СБУ, Минкульта и СНБО.

Что нужно знать:

Представители стриминговых платформ помогают СНБО заблокировать российских исполнителей

В настоящее время готовится блокировка более 120 артистов

Русскоязычные песни украинских исполнителей под санкции СНБО не попадут

"Мы (UAME — ИФ-У) сделали открытую google-форму и обратились в музыкальные медиа с призывом помочь информационно. Туда добавили перечень исполнителей и подали в Службу безопасности Украины, а они или в Минкульт подают, или в СНБО. Часть уже вынесена, часть в процессе", — сказал Санченко.

По его словам, уже проведена коммуникация с представителями стриминговых платформ, чтобы услышать их мнение, как они смогли бы реализовать запрет российской музыки в Украине. Были названы два действенных варианта.

"Или законом принимаете, что, например, по языковому признаку надо запрещать, тогда мы будем реагировать; либо у вас есть санкции СНБО по конкретным артистам и вы обращаетесь, что вы хотите заблокировать по геолокации, чтобы они не выдавались в Украине, либо удалить, если это имеет отношение к терроризму или тому подобное", — рассказал Санченко.

Он подчеркнул, что первый вариант оказался не валидным, поэтому в Офисе президента и профильном подкомитете парламента идет работа над тем, чтобы решение СНБО появилось быстрее. Сейчас проходит процесс по первым 120 артистам, и в ближайшее время информация о них будет отправлена от СНБО к музыкальным платформам.

При этом точно сказать, согласились ли все платформы на такие условия, Санченко сейчас не смог. Он добавил, что это будет понятно до марта 2026 года. Санченко также рассказал и о планах на так называемых "хороших русских".

"Еще в прошлом законодательстве мы предусматривали "белые списки", там есть процедура, пока ноль артистов в тех списках. Это означает, что этот артист публично пишет в СБУ, что осуждает российскую агрессию, и дальше принимается решение, что мы его можем оставлять в медийном поле. Мы сделали такой жест несколько лет назад позицией, что нам было важно информационно, но никто не подался", — рассказал председатель подкомитета.

Что касается русскоязычных песен украинских артистов, по его мнению, их количество будет уменьшаться естественным путем, особенно если государство будет поддерживать украиноязычную музыку.

